“Este Gobierno debe reconocer errores en Las Bambas”

Verónika Mendoza considera que reconocer errores es una de las primeras cosas que tiene que empezar a hacer este Gobierno pues terminó de aprobar la carretera que ha desencadenado el conflicto entre la comunidad y la empresa minera.

¿Cuál podría ser el desenlace en Las Bambas? ¿Cree que el Ejecutivo está enmendando sus errores?

El problema de fondo tiene que ver con que el Estado ha renunciado a garantizar la soberanía sobre nuestros recursos, minerales en este caso, pero también sobre el territorio, porque han sido las empresas mineras transnacionales las que han hecho y deshecho como les daba la gana. Reconocer errores es una de las primeras cosas que tiene que hacer el Estado y este Gobierno en particular, porque es en este que se terminó de aprobar esta carretera de 400 kilómetros que atraviesa 72 comunidades y 149 centros poblados, a los que nunca se les consultó ni compensó. ¿Dónde se ha visto que primero se hace una autopista o un puente y cinco años después se habla con la gente para ver cómo se compensa o cómo se resuelve?

¿Cómo evalúa el aprovechamiento político que pueda haber en los conflictos sociales y hasta qué punto puede influenciar en que una negociación se quiebre o avance?

Que una comunidad en una negociación con una empresa minera transnacional tenga asesores, abogados, es absolutamente legítimo, así como también que una comunidad en cuyo territorio está pasando una carretera reclame una compensación como ocurriría en cualquier lugar del mundo. Ahora que algunos quieran aprovechar, extorsionar, es otro tema y se está investigando por los canales correspondientes, pero que no se use eso para pretender deslegitimar las demandas de la gente.

¿Este es un tema solo de plata como dicen algunos o no?

Tal como aparece en el documento que han presentado las comunidades no es solo un tema de plata. También hay un tema de plata y es legítimo. Las comunidades han señalado que se tenga cuidado con el medioambiente porque se está generando contaminación, no solamente es el polvo por el paso de los camiones, sino el procesamiento del mineral y tiene que haber presencia del Estado para garantizar que no haya más contaminación. Antecedentes de contaminación por proyectos mineros tenemos de sobra. La gente está reclamando y con justa razón.

Cambiando de tema, acabamos de enterarnos de que la justicia española ha otorgado libertad provisional al exjuez César Hinostroza, ¿qué opina?

Creo que es muy importante que el sistema de justicia y el Estado peruano evalúen apelar esta medida y exija al Estado español que nos dé garantías de que no se va a permitir que se fugue el señor Hinostroza.

Regresando a nuestro país, ¿cómo evalúa la orden de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski?

Más allá de este caso puntual, lo que es realmente dramático es que todos nuestros expresidentes están siendo procesados por casos de corrupción y junto a ellos sus ministros, altos funcionarios, la clase empresarial con la que se codeaban y eran amigos, todos ellos procesados por corrupción.

Hay quienes se preguntan: ¿y el señor Alan García para cuándo?

Ya le llegará su hora. En todo caso creo que la sentencia más contundente y firme que puede haber en el caso del señor García es la que la ciudadanía le ha dicho que es un zombi político. ❖