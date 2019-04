García Belaunde sobre detención contra PPK: "Me parece un poco exagerada"

El congresista de la República Víctor Andrés García Belaunde se refirió hoy miércoles sobre la orden de detención preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo al parlamentario de Acción Popular es una medida desmedida.

“Creo que hay una exageración. Hicimos bien en promover una vacancia presidencial. En eso estamos todos totalmente de acuerdo y no me arrepiento, y los hechos han demostrado que Pedro Pablo Kuczynski no tenía la calidad moral para ser presidente del Perú, pero de allí a que a sus 80 años, habiendo colaborado con la justicia, quedado en el Perú y colaborado, (detenerlo) me parece un poco exagerado ”, señaló García Belaunde.

Asimismo, se refirió al orden de allanamiento que se autorizó hoy en 3 inmuebles relacionados a Pedro Pablo Kuczynski, su exsecretaria Gloria Kisic Wagner y su exchofer José Luis Bernaola Ñufflo. El legislador mencionó que antes ya se había hecho lo mismo con la casa de PPK y no hubo resultados.

La pregunta es: ¿en el primer allanamiento no han encontrado nada o encontraron algo que no sirvió, que no era suficiente? Si no han encontrado en la primera ocasión, dificilmente puedan encontrar algo en la segunda” comentó.

A la vez, el político indicó -en son de broma- que la decisión tomada por el Poder Judicial puede deberse a las series de Netflix que tocan el tema de conspiraciones políticas.

“Quizá Netflix haya turbado a los jueces. El hecho de que salgan en Netlfix (series) de conspiración, puedan pensar que deteniéndolo, detenían a Netflix. No lo sé. Es una especulación” finalizó Víctor Andrés García Belaunde.

Fuente: Canal N