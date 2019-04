Flor Pablo sobre textos escolares: "Encontré un problema y lo estoy resolviendo"

La titular de Educación, Flor Pablo, señaló que los encargados de revisar los contenidos de los textos de colegio para este año escolar han sido separados.

Esto, en el marco de la polémica que surgió por el libro de tercer año de secundaria. Como se sabe, en una de sus páginas se sugiere un link de internet que es inadecuado para menores de edad.

“Se han retirado a las personas que firmaron los ploters de estos materiales. Hay que ser enfáticos, este no es un tema menor, aquí ha habido una intencionalidad de poner un contenido que no está permitido para los niños menores”, manifestó.

El error originó que Flor Pablo fuera citada a la Comisión de Educación del Congreso de La República, en la que recibió muchas críticas por parte de los parlamentarios.

La oposición más fuerte fue la de la legisladora fujimorista, Nelly Cuadros, que incluso sugirió que renunciara de su cargo. Al respecto, Flor Pablo optó por no responderle ese pedido y se enfocó en reconocer el error y solución.

"El problema no es el texto en su conjunto, efectivamente hay un link que se ha colocado y ese no es un tema menor, aquí hay responsabilidades. Ese texto fue elaborado el 2018, antes de que yo llegara; yo llego y asumo la revisión de textos y encontramos ello. Ya hemos tomado las acciones”, explicó este martes a la prensa.

"La primera solución es la responsabilidad. Los responsables ya han sido retirados, se va a iniciar el proceso de investigación y toda la línea de decisión (no solo técnica, también política) tiene que asumir la responsabilidad de la elaboración de esos textos escolares”, añadió.

Asimismo, mencionó que todas las copias proporcionadas a los escolares y la versión virtual de la página irregular ha sido borrada.

“A mí me toca ver qué hago con esos materiales. Ellos están en todas las escuelas del país en este momento y ya hemos dispuesto medidas para poder hacer el retiro del link de la web y se está instruyendo a todos los docentes de tercer año de Secundaria que trabajan con esos materiales para que los adolescentes no puedan acceder a esa información”, acotó.

A la vez, recalcó que lo sucedido no fue responsabilidad de la gestión actual, pero se encargará de resolver el inconveniente.

"Acabo de llegar. Tengo menos de un mes en el cargo. He encontrado un problema en un texto y lo estoy resolviendo; lo que ocurre en este momento es una situación crítica que supone a una gestión anterior. En ella se tomó esto de manera muy ligera, no se ha hecho la supervisión respectiva, no se ha tomado las acciones de control de calidad que ahora si nos comprometemos a hacerlas”, comentó.

Flor Pablo también aprovechó para indicar que al igual que el problema de los textos escolares, también hay otros igual de delicados.

“Ahora tenemos un problema: no estamos avanzando en aprendizaje como quisiéramos; tenemos a las poblaciones bilingüe que están rezagadas. Tenemos a nuestros niños que no han aprendido mayoritariamente; ese es el desafió además de resolver esos problemas puntuales, que son graves, pero que los estamos resolviendo”, apuntó.