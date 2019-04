Jorge Del Castillo: aprista afirma no haber hablado con alguien para librarse de Ética

La Comisión de Etica del Congreso decidió dejar de investigar a Jorge Del Castillo, congresista por el Apra, por el salario del mes de enero que recibió su exasesora, Dianne Monge Berrocal, cuando ya no trabajaba para él.

Los votos de integrantes de Fuerza Popular y de un colega de su bancada, liberaron a Jorge Del Castillo de seguir siendo cuestionado por dicha mesa de trabajo, que solo 8 de sus casos han terminado en suspensión desde el inicio del presente gobierno (2016).

Hernando Cevallos de FA y la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez de Ppk, votaron a favor de que continúe la revisión del caso; no obstante Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento y Úrsula Letona de FP y Mauricio Mulder del Apra votaron en contra; a su turno Eloy Narváez de Alianza Para el Progreso y la fujimorista Milagros Salazar se abstuvieron.

Tras la decisión, Jorge Del Castillonegó haber conversado previamente con el partido naranja ni con nadie para ayudarlo con el caso, revelado hace menos de diez días por un programa dominical.

"Lo que hago es apresurarme en subsanar, resarcir lo que podía ser una pérdida para el Estado. Se ha pagado absolutamente todo (devolución). Ellos (la Comisión de Ética) tomaron la decisión y yo no he hablado con nadie de esa comisión" comentó para RPP.

A la vez, responsabilizó por la irregularidad sucedida a su personal: "Una cosa es saber (sobre las irregularidades) y no hacer nada, y otra cosa es no saber. (La responsabilidad) es de personal administrativo de mi propia oficina. No quiero hacer parecer como que la cosa se rompe por el lado débil [...] Se van a tomar decisiones internamente" concluyó.

Vale comentar, que en 2018 varias bancadas optaron por dejar este grupo de trabajo, manifestando que Fuerza Popular y el Apra blindaban a sus legisladores. En ese tiempo, Juan Carlos Gonzales de FP era el encargado de la comisión.

El parlamentario no suspendió a nadie en su periodo pese a que se despacho llegaron 42 denuncias de acuerdo a un informe de Andina.