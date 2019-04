Salaverry y las pruebas que desmienten supuesta agresión verbal a Karina Beteta.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, obtuvo las pruebas con las que quedaría desmentida la acusación de supuesta agresión verbal a la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta.

La parlamentaria fujimorista había señalado que sus colegas de bancada Úrsula Letona y Alejandra Aramayo fueron testigos de los insultos que el presidente del Congreso habría hecho en su contra. No obstante, la versión no tendría sustento.

Karina Beteta denunció que Daniel Salaverry le faltó el respeto luego de no colocar en agenda un proyecto de ley de la parlamentaria para que se pueda discutir en el Pleno. Tras increparlo por el hecho, la congresista cuenta que el titular de la Mesa Directiva la insultó diciéndole "vete a la mie***, no me jod**".

Sin embargo, un documento oficial de la asistencia de los congresistas a dicha sesión muestra que tanto Alejandra Aramayo y Úrsula Letona -supuestamente testigos de la agresión verbal- no se encontraban en el Pleno del Congreso.

El reporte de asistencia señala que Alejandra Aramayo estaba con licencia por enfermedad, y un certificado médico con fecha 18 de octubre de 2018 respalda esta versión.

Por su parte, Úrsula Letona figura como ausente en la votación del Pleno, por lo que no habría estado presente cuando supuestamente Karina Beteta recibió los insultos de Daniel Salaverry.

"La congresista Beteta ha presentado dos testigos bamba. Ha presentado a la congresista Alejandra Aramayo y dice que ella estuvo y fue testigo en su denuncia de los supuestos agravios, insultos que yo le hice", dijo en Canal N.