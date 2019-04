Lescano critica que investigación en su contra se haya hecho en 17 días [VIDEO]

El congresista Yonhy Lescano, denunciado por una periodista por presuntamente haberla acosado sexualmente a través de mensajes de WhatsApp, brindó su descargo de defensa ante el Pleno del Congreso, en el que se debate su suspensión, recomendada por la Comisión de Ética.

El acciopopulista criticó que el proceso en su contra se haya hecho en 29 días, de los cuales 17 fueron para investigarlo. Por lo que consideró que la Comisión de Ética no ha hecho un buen trabajo.

“Este procedimiento tiene hasta hoy, 29 días, cuando es un caso que se ha debido de analizar bien. La investigación está durando 17 días. En 17 días la Comisión de Ética dice que ha hecho una investigación y no han investigado nada”, aseveró el parlamentario de Acción Popular.

“En esa investigación, se ha hecho sesiones reservadas, ocultas. Se ha negado que el pueblo conozca las pruebas.[...] No se me ha permitido el uso de la palabra en la Comisión de Ética”, denunció Yonhy Lescano ante el Pleno.

Además, Yonhy Lescano indicó que no se ha realizado el debido proceso en el Parlamento y que su caso se ha hecho con intención de evitar su defensa.

“Este parlamento en Junta de Portavoces qué hace, exonera la publicación del informe, en un caso donde el parlamentario tiene que hacer su defensa, ha ampliada la agenda. Esto se puede hacer para un proyecto de ley, pero para juzgar, ¿qué intenciones se tiene? cortar la defensa”, sostuvo Yonhy Lescano.

“Yo he venido además a contestar una calumnia grave en mi contra, un complot, una conspiración. No he venido a contestar un abuso o una falta ética, eso es la apariencia pero los hechos son distintos”, añadió Yonhy Lescano.

El Pleno debate este miércoles el informe de la Comisión de Ética, presidida por la legisladora Janet Sánchez, que recomienda suspender por 120 días al congresista Yonhy Lescano, por la denuncia de acoso sexual.