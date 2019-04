Gobiernos de Arequipa no son eficientes para gastar su canon

Redacción sur No hay gobierno regional o local perfecto. En el periodo 2012-2017, ninguna entidad de Arequipa llegó a ejecutar el 100% del canon y las regalías mineras que recibe en sus arcas año a año. Estos son recursos importantes que podrían solventar diversas obras que requiere la población. Pero no siempre se ejecuta todo ni de forma eficiente. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en su segundo estudio, analizó en qué y cuánto gastaron nueve instituciones públicas de la región. Ninguna llegó a invertir todo el canon y regalías mineras que les transfirieron. De todas, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha tenido un mejor desempeño en esos seis años analizados (2012-2017). Alcanzó su máxima ejecución en 2012. Gastó el 88% de los 254.1 millones de soles que tuvo entre sus manos. La Unsa tuvo la peor performance durante dos años, aunque por obstáculos de la propia ley del canon. En 2014 y 2015, apenas alcanzó el 3% y 1% respectivo de inversión. El analista político Alipio Montes explica que la Unsa no podía invertir en proyectos de investigación, al no ser considerados de desarrollo. Con la modificación repuntó en su ejecución. La que tuvo una inversión ascendente es la Municipalidad de Caylloma. En 2012 llegó a invertir el 64%. Aunque tuvo una ligera caída en 2013, su capacidad creció al 85% en 2017. Las actuaciones de las otras municipalidades son deficientes. Un caso es el de la Municipalidad de Arequipa; pese a que se le transfiere, el gasto no es oneroso. En 2017 llegó a ejecutar el 56% de S/ 8.7 millones que recibió. A Yarabamba, por ser área de influencia de la mina Cerro Verde, le inyectan recursos altos. Pero su ejecución no es óptima. Por ejemplo, sólo llegó al 33% de los S/ 102 millones en 2016. Limitaciones Pero, ¿cuáles son las razones para que la ejecución total se retrase año a año? Alipio Montes ensaya dos posibilidades. Una es la poca capacidad para la elaboración de proyectos, sobre todo de las municipalidades pequeñas. Esto sumado al déficit de profesionales competentes. "Los municipios tienen fuertes limitaciones en la formulación de expedientes", asegura. La segunda causa para Montes es el burocratismo en el Estado peruano. Las fases para confeccionar los proyectos, además de las fiscalizaciones que hace Contraloría, hacen lenta la realización de obras, precisa. Puso como ejemplo el proyecto Majes Siguas II. ❖ Alto canon y regalías agarra a municipios desprevenidos El canon por algunos años es bastante significativo, lo que sorprende a la capacidad de las instituciones, sostiene Montes. El canon se incrementó desde 2009 y el aumento fue violento en 2012. "Debería hacerse una programación para que en época de vacas flacas se tengan recursos para continuar ejecutando las obras". Planteó que en los años de buena recaudación un porcentaje debe ser una reserva de contingencia para años malos. Para el especialista, de esta forma se puede programar grandes proyectos multianuales y de impacto y no solo gastar por gastar.