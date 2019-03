Salaverry: “Hay riesgo de un ‘Baguazo’ en Las Bambas si se hace abuso de la fuerza”

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa, advirtió que si se usa indiscriminadamente la fuerza para desbloquear el camino minero de Las Bambas podría generarse otro “Baguazo” como el del 2009, durante el gobierno de Alan García.

“Siempre hay ese riesgo cuando se hace abuso de la fuerza. Nadie ha pedido que se haga abuso de la fuerza. Lo que hemos pedido es que el gobierno sea firme en las decisiones que tome, que se siente a dialogar pero que no ceda a los chantajes”, dijo en tono enfático Salaverry.

Dijo que cuando días atrás expresó que el Ejecutivo debe “hacer valer la mano firme”, esas palabras estaban orientadas a que no se crea que tener predisposición al diálogo significa debilidad.

“El gobierno tiene que ser firme. Pero eso no significa que renuncie al diálogo. Me parece bien que se sienten a dialogar con los representantes reales de estas comunidades para encontrar una solución (al bloqueo). El gobierno siempre tiene que ser firme y no puede ceder ante el chantaje y la extorsión”, precisó.

Salaverry refirió que si no se soluciona a tiempo este conflicto es una mala señal para los inversionistas. “Porque tenemos que generar un clima propicio para que vengan las inversiones, más aún inversiones como esta de Las Bambas que generan miles de divisas para el país, que se utilizan justamente para las obras de infraestructura que tanto se necesita”, acotó.

La clave

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Javier Velarde, ha dicho que Las Bambas significa el 1% del Producto Bruto Interno del país.