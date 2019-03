Retiran a periodista Josefina Townsend de programa radial

El nombre de Josefina Townsend se ha hecho notar en los últimos días en Twitter. Esto luego que se conociera que no continuaría más en el programa radial Ampliación de Noticias, en el que destacó como la más punzante entrevistadora.

El semanario Hildebrandt en sus trece informó que la salida de la periodista se debería a presiones de figuras fujimoristas, debido a las preguntas incómodas que Twonsend realizaba a congresistas de Fuerza Popular.

Es así que los directivos de Radio Programas del Perú (RPP), empresa a la que pertenecía, le ofrecieron pasar a la conducción del noticiero de la noche, pero no le dieron razón justificada para su salida de Ampliación de Noticias.

El consenso finalmente terminó en la salida definitiva de RPP de la periodista. A través de las redes sociales, actores y colegas se pronunciaron para mostrarle su solidaridad.

Pero la misma Josefina Townsend dejó un mensaje este viernes en Twitter para despedirse de sus seguidores. Ella contó que, pese a ser su último día, no la dejaron ser parte del programa que conducía con Patricia del Río y Fernando Carvallo.

"Hoy era mi último día en RPP. Lamentablemente me pidieron no participar en Ampliación de Noticias donde me hubiera gustado despedirme. Mi salida del programa fue decisión de la empresa", escribió.

Josefina Townsend agradeció a sus compañeros y dijo que "fue un gusto y un honor" trabajar con ellos. También a los usuarios que le mostraron su "apoyo y solidaridad".