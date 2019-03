Las Bambas: Ministro Trujillo asegura que falta de interlocutores imposibilita el diálogo

Este jueves, el ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, sostuvo una reunión con las autoridades de Chumbivilcas, además del gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, como parte de un diálogo que sostiene la comitiva del Poder Ejecutivo, en la que también está la ministra de Salud, Zulema Tomás, y la de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante.

En diálogo con Canal N, el titular del MTC señaló que existe una falta de intercomunicadores para que se realice el diálogo con las comunidades implicadas en el conflicto Las Bambas.

“El principal obstáculo que podemos encontrar en campo es la falta de interlocutores para poder dialogar”, expresó Edmer Trujillo, “las comunidades han tomado la decisión de no dialogar en tanto no obtengan la libertad de sus dirigentes y asesores”.

Asimismo, el ministro Trujillo indicó que se ha fijado una reunión en Lima con el acalde provincial y los distritales de Chumbivilcas, así como con el gobernador regional cusqueño, que será en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el que se tratará el tema de la modificación del estudio de impacto ambiental, dado que “dejó fuera el mineroducto que inicialmente estaba considerado”.

“Hoy hemos fijado una reunión en Lima para iniciar todo un proceso de trabajo sobre este tema a fin de que las cosas queden perfectamente claras o se adopten las decisiones que se deriven de este proceso de diálogo”, señaló Edmer Trujillo.

Sin embargo, la autoridad del MTC señaló que “tenemos la posibilidad de insistir en establecer canales de diálogo”. Reconoció que “habrán límites y el Estado tendrá que hacer su autoridad”, aunque sostuvo que la prioridad es la conversación.

En la comunidad de Yavi Yavi mantuvieron la postura de la liberación del presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de sus asesores. No obstante, esa decisión no está en manos del Poder Ejecutivo, por lo que una mesa de conversación no sería viable mientras.