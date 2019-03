Las Bambas y la minería

Señor Director:

Una vez más nuestro país se encuentra con carreteras bloqueadas y una latente amenaza del uso de la fuerza para desbloquearlas. La minería vuelve a estar en el centro de la polémica y, lamentablemente, todo indica que en el futuro cercano situaciones como esta se repetirán debido a que así fue durante años y el Estado siempre buscó soluciones temporales. Sin embargo, pocas veces los peruanos, en especial los limeños, se tomaron el tiempo para tratar de entender los motivos que llevan a que se tomen estas medidas radicales por parte de quienes habitan esas zonas y el gobierno. Claro que la solución ideal para resolver este tipo de conflictos pareciera ser el diálogo con las autoridades de la región en lugar de bloquear las carreteras, pero este camino presenta más obstáculos y bloqueos que las carreteras mencionadas. Esto ocurre debido a que quienes gobiernan pusieron los millonarios ingresos que genera la minería por encima del bienestar de las personas que habitan las zonas aledañas.

Lo peor de esta situación es que, no conformes con el daño ambiental que deja esta actividad, solo un muy pequeño porcentaje del dinero que dejan las mineras se usa en mejorar la vida de los pueblos que rodean las minas. El Perú necesita de autoridades que no se dejen seducir tan fácilmente por capitales extranjeros ni vean en las ciudades de la sierra o selva un territorio que debe ser explotado indiscriminadamente sin tomar en cuenta el daño al medio ambiente y a la calidad de vida de los peruanos que residen en la zona.

El recuerdo de Bagua hace temer que el conflicto en Las Bambas pueda tener un desenlace similar en lo que representaría un nuevo golpe de un Estado que lleva décadas en deuda con poblaciones a las que no pudo garantizarle ni los recursos básicos y, cuando ocurren problemas, prefiere reprimir a quienes únicamente defienden la tierra en la que viven.

Cristian Rebosio Aguilar

Sobre “Contigo”

Señor Director:

Parece que el sueño del partido propio desubica algunos políticos como el señor Sheput que amenaza a la titular del MIDIS diciéndole “que no busque problemas” por haber utilizado la palabra “Contigo” para un programa social. ¿El señor Sheput, dueño del idioma español? ¿El Contigo, del señor Sheput, refleja siquiera el 1% de votos en alguna elección a nivel nacional? Ni siquiera el nombre “Concertación Parlamentaria”, de la cual forma parte el señor Sheput, significa algo para la ciudadanía, pues reúne políticos poco conocidos, de ideologías e intereses confrontados, y que no sería raro en unos meses forme parte de una confrontación parlamentaria más. Que no rete a la ministra a trabajar más y que más bien promueva a sus colegas ineficientes que terminen de dar las leyes de la reforma de justicia que el pueblo peruano espera hace meses.

Mario J. Ramírez Gómez

Arbitrariedad municipal

Señor Director:

Cada vez que ingresa un nuevo gobierno municipal, los esfuerzos del Indecopi por capacitar a los funcionarios municipales se viene abajo, eso se puede colegir de las arbitrariedades. Por ejemplo, en algunos casos condicionan la licencia de funcionamiento al certificado de Defensa Civil y este a requisitos que no corresponden a pequeños negocios, en Chorrillos, el TUPA no está en su web, que es una obligación legal. Dificultan o impiden la formalización y aprovechan para hacer “fiscalizaciones” con el único propósito de multar. No se siente a la Defensoría del Pueblo fiscalizar a las municipalidades y evitar los abusos que cometen. Será que este es el día a día de la gente de a pie que seguramente no da titulares.

Luis A. Norabuena Casas

