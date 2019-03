Trabajadores piden renuncia de Bruce y anular nombramiento del presidente del directorio de Sedapal

El Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL demandó ayer la renuncia del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Bruce por las denuncias presentadas en su contra y que se anule el nombramiento de Francisco Dumler, como presidente del Directorio de Sedapal.

Carlos Bruce, ha sido acusado por el fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carrasco de integrar una organización criminal junto a los congresistas Héctor Becerril , Clemente Flores (PPK), Javier Velásquez (Apra) y César Vásquez (APP), de utilizar la Comisión de Presupuesto del Congreso para direccionar obras públicas en Chiclayo, hacia determinadas empresas, previo beneficio económico.

Bruce también está acusado, por el detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, de haber tenido un “interés inusitado por una obra” en ese distrito, la cual estuvo valorizada en S/ 7 millones. La que finalmente le fue entregada al MVCS cuando Bruce fue ministro y la obra se entregó a una empresa directamente.

La Secretaria General de SUTESAL, Luisa Eyzaguirre, expresó que ello no puede ser ignorado y mantener en el MVCS a una persona con denuncias por corrupción es un retroceso en la batalla que viene dando el país. Sostuvo que Bruce ha defendido un informe donde se exculpa a la empresa Odebrecht y Graña del aniego producido en San Juan de Lurigancho. “Reconoce que no emplearon la tubería adecuada y sin embargo no encuentra responsabilidad en los que hicieron la obra”.

Eyzaguirre, también expresó su rechazo por el nombramiento de Francisco Dumler, ya que en el año 2013 una investigación de IDL Reporteros, señaló que Dumler, como secretario general de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), gestionó con celeridad un pedido de la abogada Cecilia Blume, (por encargo de Milton Von Hesse), a favor de la pesquera Exalmar. Para cumplir con Blume cambiaron a la directora de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, Betty Chung, quien era la persona que más observaciones puso al proyecto de Exalmar.

Al asumir Von Hesse al MVCS, llevó a Dumler como vice ministro de Saneamiento y lo sucedió en el cargo al final del gobierno de Humala. Siendo ministro de Vivienda, Dumler estaban en marcha los procesos de concesión en Sedapal y una de las empresas era odebretch, a pesar de que ya se conocía la corrupción de Lavajato, quienes estaban interesado en la concesión de Sedapal. Meses antes, Dumler había entregado casi 300 millones de soles para obras a la empresa concesionada de Tumbes, Atusa. “Estos antecedentes lo descalifican como presidente del directorio de Sedapal”, señaló la dirigente.