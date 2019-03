Destino: la presidencia

Redacto estas líneas volando a 35,000 pies. Miro las nubes por la ventanilla y acude a mi mente el rostro de Alberto Fujimori. Pienso en su sonrisa cachacienta mientras el jet privado que lo traía de su fuga al Japón surcaba territorio peruano con dirección a Chile. Algún día sabremos cómo se convenció de la idea de retornar y recuperar el poder. Como en la tragedia griega, su accidentado periplo terminó en la cárcel, el lugar al que acaso estaba destinado. Inconscientemente.

Esta historia sería de por sí extraña, si bien edificante. Sin embargo no es la única. Otros ex presidentes de la República están camino de acompañarlo. Toledo, quien acaba de ser detenido por una noche de copas en un lugar con el sintomático nombre de Alameda Las Pulgas, se encuentra prófugo de la justicia peruana. Sus delitos, como los de Fujimori, están probados. Si la extradición prospera, lo aguarda la misma reclusión.

Estos podrían ser casos aislados de aventureros a quienes la apuesta les salió mal. No obstante, como sabemos, la lista continúa. Ollanta Humala, tras haber protagonizado la delirante odisea del “locumbazo”, se sentó en el sillón de Pizarro y terminó en el mismo fundo-prisión que Fujimori. Hoy está libre pero lo más probable es que se reencuentre con su ex vecino de celda.

¿Qué misterioso designio lleva a estos hombres a lanzarse por esa senda megalómana? Los mencionados hasta este punto no tenían riquezas y eso podría ser una explicación: la vicepresidenta Mercedes Aráoz sugirió pagarles bien para que no roben. Pero la frase no solo es infeliz: es falsa.

PPK, ya entrado en años y con suficiente dinero para envejecer muy tranquilo en su rancho de Wisconsin, sucumbió a la tentación conocida como la muralla china y hoy también está en capilla.

Last not least, Alan García, perseguido por una coalición letal entre los fiscales y sus fantasmas, ha perdido su sangre de horchata. Y se alborota como un pez atrapado en las redes. Nunca se tiene suficiente dinero, poder o aplausos, al parecer. En suma, ningún Presidente de este siglo puede decir que no la teme. No sin faltar a la verdad.

Hubris, como sabían los griegos, es ese exceso en el goce que los psicoanalistas conocemos como una pulsión tanática autodestructiva. Uno pensaría que esto desanima a cualquiera. Sucede todo lo contrario. Nos consta.