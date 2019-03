Qué declaran congresistas de Cusco en sus semanas de representación

Cada mes y durante cinco días continuos, los congresistas viajan a sus regiones de origen para conocer sus problemas, preocupaciones, necesidades; y convertirlas en posibles leyes. Eso se llama semana de representación. Por esa labor, de los bolsillos de todos los peruanos, los parlamentarios reciben un bono adicional a su sueldo de S/ 2 800.

Varios reportajes periodísticos advierten que muchos legisladores cobran ese bono sin cumplir esa labor. Otros justifican esos gastos en reuniones irrelevantes: visitar una localidad en su aniversario. Incluso consideran las entrevistas otorgadas a medios de comunicación locales como una actividad de representación.

CASO CUSCO

Los cinco congresistas del Cusco no son la excepción. Hasta febrero pasado tenían plazo para presentar 31 informes sobre sus labores en semana de representación. Ninguno está al día.

La fujimorista Nelly Cuadros ingresó solo 17 informes, el acciopopulista Armando Villanueva 18, el frenteamplista Wilbert Rozas 21 y el legislador de Nuevo Perú, Edgar Ochoa, 24 informes.

La parlamentaria Rebeca Cruz, quien reemplazó a Benicio Ríos en setiembre de 2018, debió entregar siete informes, pero solo ingresó cinco a la Oficialía Mayor del Congreso.

Los congresistas Nelly Cuadros, Rebeca Cruz y Wilbert Rozas consideran las entrevistas en medios de comunicación como actividades de representación. Cuadros y Cruz son las que más veces hicieron eso.

En el caso de Cruz, predominan las visitas inopinadas a centros de salud y reuniones con autoridades de distritos y provincias. Cuadros también destaca por sus visitas a aniversarios. En setiembre de 2016, acudió a la celebración del distrito de Machupicchu.

En octubre de ese año, Cuadros además no viajó a su región de origen, como lo señala el reglamento del Congreso. Pero igual declara tres actividades en el palacio legislativo de Lima: homenaje a cantautores de la música criolla, recepción a delegaciones de comités de prodistritalización de Tambo del Ene y reunión con alcalde de Pichari, Amador Quintero, en su despacho.

Edgar Ochoa es un compulsivo participante de reuniones, aniversarios, inspecciones, foros, presentaciones de libros. También considera como actividad de representación una condecoración del PhD a Giorgio Nardone en Lima. Se hizo el 24 de abril de 2018.

Además, declaró que en enero suspendió su semana de representación en la región Cusco para atender la urgencia en el distrito San Juan de Lurigancho, que sufrió una inundación de urgencia frente al aniego ocurrido.

ASESORES Y TURISMO

En los informes de Armando Villanueva, la situación es similar. En octubre de 2017, Villanueva informa del trabajo hecho por su asesor Julio César Manrique y su asistente Luis Franklin Montesinos. Ambos indagaron sobre las irregularidades de la obra de la avenida Evitamiento y verificaron las condiciones en que se encontraban los cuadros de exposición de la vida y trayectoria de Fernando Belaunde.

Cada vez que Wilbert Rozas llega a Cusco, sostiene numerosas reuniones e incluso hace constar visitas frustradas. En mayo del 2018 visitó al alcalde de Calca pero no pudieron reunirse. “Se conversó con la señora Gloria Delgado, jefa de personal, dejando saludos al señor alcalde y quedando buscarlo en otra oportunidad”, se lee como justificación.

Mientras Rozas declaró haber visitado el sitio turístico Mirador del Cóndor en la provincia de Anta para evaluar su potencial, Villanueva prefirió un periplo por el Valle Rojo y la Montaña de Siete Colores en el distrito de Pitumarca (Canchis) y hablar con las autoridades sobre el conflicto existente.

A FAVOR DE ANULACIÓN

El alcalde del Cusco, Víctor Boluarte, consideró que la función de representación de los congresistas no debería tener una semana específica ni el pago de un bono. “Debería ser una actividad permanente de los congresistas. Parte de los defectos de la representación es que debe haber una semana especial por algo para lo que se les eligió”.

En ese sentido, Boluarte se mostró a favor de la eliminación de esta figura.

En tanto, el congresista Edgar Ochoa sostuvo que es inaceptable que porque algunos no hacen bien su trabajo, todos sean afectados. “Si la suspicacia es el recurso, he planteado a la Junta de Portavoces que mientras no se halle una forma de rendir cuentas o lo que fuera, que se suspenda la entrega del bono”.

Ochoa dijo que no se le puede privar al congresista de viajar a su pueblo en fechas establecidas, porque cada día tienen trabajo en comisiones y los jueves sesiones del pleno. “Yo no quiero convertirme en un congresista cusqueño que nunca más venga a su pueblo”, anotó.

Otra modalidad de asalto

Da la impresión que los congresistas cusqueños viven en una burbuja, de espaldas a la realidad. Se han producido graves conflictos en zonas de actividad minera, hay poblaciones enteras aisladas debido a los desastres naturales, hay visos de corrupción en instituciones públicas, pero por aquí no pasan los congresistas.

De acuerdo a las normas aprobadas por el propio Congreso de la República, los legisladores deben permanecer siete días al mes en las regiones a las que representan. En ese tiempo, deben informar a sus “representados” lo que hacen en el parlamento y deben recoger propuestas para convertirlas en leyes.

Y no sabemos qué informarán a su retorno a Lima, qué documentos presentarán, aunque sí sabemos que entregarán recibos y facturas por los 2 800 soles adicionales a su sueldo que reciben por hacernos el favor de estar aquí.

La llamada “semana de representación” no es sino otra modalidad de asalto a las arcas fiscales. Es una forma más elegante de incrementar los ya elevados sueldos de los congresistas.