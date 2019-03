Culpan a Recursos Humanos por errada designación de funcionarios en GR de Piura

La Comisión de Fiscalización detectó que unos once funcionarios del Gobierno Regional (GR) de Piura no cumplen con los requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

El Sindicato Único de Trabajadores de esta entidad sostuvo que se ha designado gente en los cargos de confianza que no cumple con el perfil y, además, no se han tenido en cuenta los antecedentes.

El secretario general del gremio, Manuel Mejía Antón, responsabilizó de esos errores a la Oficina de Recursos Humanos, pues no habría considerado los currículos documentados donde se consideren los antecedentes policiales, penales y judiciales.

“Lamento que estén contratando personal de confianza cuestionado, además que se traiga a gente de otras regiones que no conoce la realidad de Piura y no cuente con experiencia suficiente”, puntualizó.

Mejía refirió que han pasado más de dos meses de gestión y no se ha hecho nada por la región. “Es preocupante que no se hayan iniciado obras de impacto para la población, por no contar con funcionarios eficientes”, anotó.

En ese sentido, el dirigente conminó al gobernador Servando García a corregir esas anomalías y cese a los funcionarios que no cumplan con los requisitos para trabajar en la región.

Dijo que de esta manera se saldrá adelante en beneficio de la población.

La clave

Manuel Mejía denunció que la alta dirección pretendería sacar al administrador Andrés Quintana por el solo hecho de poner orden.