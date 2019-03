Esta tarde el Pleno del Congreso culminó la sesión de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz entre la Procuraduría, el Ministerio Público y la constructora brasileña Odebrecht. Pese a que este convenio fue criticado por algunos parlamentarios, estaría descartado la presentación de una moción de censura en contra del también congresista de la Bancada Liberal.

Fuerza Popular, a través de su vocero Carlos Tubino, señaló que su bancada no presentará una moción de censura. No obstante, no precisó si es que apoyarán alguna propuesta para tachar al titular de la cartera de Justicia. "Creemos en la gobernabilidad, creemos en que el Perú debe continuar avanzando en una agenda propositiva", dijo en conferencia de prensa.

De la misma manera la bancada Concertación Parlamentaria también anunció que no apoyarán ninguna propuesta de censura. Juan Sheput y Salvador Heresi, señalaron que el acuerdo y la reparación civil con Odebretch es responsabilidad de la Fiscalía y Poder Judicial.

La Bancada Liberal no presentará una iniciativa para retirar a Vicente Zeballos del cargo. El ministro de Justicia también es congresista de dicha bancada y ha recibido el apoyo de sus compañeros desde la presentación de la moción de interpelación.

Frente Amplio y Nuevo Perú tampoco se sumarán a presentar una iniciativa similar. Por la misma línea, pese a las críticas de Víctor Andrés García Belaunde, Acción Popular también queda descartada, al igual que Alianza para el Progreso.

Según los mecanismos que establece el reglamento del Congreso y el marco constitucional, para que se acepte la moción de censura 33 congresistas (25% del Legislativo) tendrían que firmar la propuesta. Para que esta sea aceptada requiere 66 votos como mínimo, más de la mitad del número legal de parlamentarios.