“Interpelan al ministro por respetar la Constitución”

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia considera que la intromisión de la esfera política podría afectar seriamente las investigaciones en el caso Lava Jato.

¿Cómo evalúa el trabajo de la Fiscalía en el caso Odebrecht en este contexto en el que interpelan al ministro de Justicia?

Es obvio que, como lo ha señalado el fiscal superior coordinador, hay una campaña política tendiente a evitar la materialización de los convenios de colaboración eficaz empezando por Odebrecht y siguiendo con OAS. He escuchado a una congresista señalar que está formulando una acusación constitucional porque en el proyecto de colaboración existe una serie de irregularidades y, en tal sentido, el acuerdo de colaboración es nulo. Pero si el acuerdo todavía no ha pasado por el filtro del Poder Judicial, no ha sido aprobado, no ha sido discutido, no ha sido debatido, ¿qué elementos tiene esta señora y los demás congresistas para cuestionar un acuerdo que no conocen? Estamos en el mundo del sinsentido.

¿Qué pasaría si el Poder Judicial desaprueba el convenio de colaboración eficaz? ¿El interrogatorio a Jorge Barata quedaría en el aire?

En ese escenario oscuro, lo actuado en el proceso de colaboración eficaz no podría ser ejecutado en otros procesos, la declaración de los acogidos quedaría como declaración de coimputados.

¿Podría o no ser usado como insumo?

Podría ser usado como insumo porque ellos dejarían de ser colaboradores y pasarían a ser coencausados o coimputados, tendrían que prestar declaración, podrían ofrecer medios probatorios tendientes a acreditar, pero el tema es ¿estarán dispuestos a seguir declarando cuando ya no tienen beneficios? Lo veo muy difícil. Eso sería un golpe muy fuerte, no solo para los procesos, sino para luchar contra la corrupción.

Sería difícil que todo lo avanzado quede en nada...

Sí, es un tanto difícil. En verdad no he visto, para el tiempo que estuve en la Procuraduría y con posterioridad, una solicitud que haya sido desestimada por el tema de fondo. Hay algunas que fueron desestimadas por un tema formal, pero esto fue después subsanado.

¿Cuáles son sus expectativas sobre la interpelación al ministro Zeballos?

Hasta ahora no entiendo el sustento. Formalmente se ha cumplido, pero, en primer lugar, tenemos a un ministro que pertenece a un gabinete que no se ha presentado todavía; en segundo lugar, lo están interpelando por actuaciones del Ministerio Público, un órgano constitucionalmente autónomo. En tercer lugar, lo están interpelando por la actuación del procurador. La ley de defensa judicial del Estado establece que los procuradores son autónomos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, lo están cuestionando por respetar la Constitución y el ordenamiento legal. Es algo que no entiendo. Si no lo entendemos nosotros, imagínate cómo nos ven desde afuera.

¿Cree que podrían citar al procurador al Congreso?

Ya las comisiones, tanto de Fiscalización y alguna vez la de Justicia, han pretendido citar a los fiscales para que les cuenten todo lo que tienen. Los fiscales no pueden comentar eso por la reserva de la investigación y porque en colaboración eficaz tienen mandato de secreto. Estos señores olvidan que el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. El problema de algunos congresistas es que siguen con el concepto de ser el primer poder del Estado, pero son órganos constitucionalmente autónomos. ❖