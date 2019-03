21 de marzo: A un año de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Hace exactamente un año, luego de una congestionada etapa en Palacio de Gobierno, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de la República, a raíz del escándalo Odebrecht. Situación que lo puso al descubierto entre los exfuncionarios de gobierno que habrían recibido dinero de la constructora brasileña, a cambio de la concesión de importantes obras para el Estado.

Era casi mediodía del 21 de marzo de 2018 y se rumoreaba que Pedro Pablo Kuczynski emitiría un mensaje a la Nación, en medio de un segundo pedido de vacancia en su contra, que, tras la difusión de los 'keikovideos', era un hecho que sería aceptado.

El mensaje a la Nación había sido anunciado para la 1:00 p.m., la agencia Reuters había adelantado que PPK había grabado un video renunciando a la presidencia del Perú.

Cerca de las 2:18 p.m., el aún presidente Kuczynski se retiraba de Palacio de Gobierno en un vehículo color plomo, despidiéndose de sus trabajadores y saludando a unos cuantos ciudadanos que habían llegado a la Plaza de Armas de Lima observando lo que ocurría en la 'Casa de Pizarro'.

A las 2:40 p.m. el mensaje a la Nación de PPK llegó a las pantallas de televisión a nivel nacional. Con rostro de preocupación, el aún jefe de Estado, en compañía de sus ministros, anunció su renuncia a la presidencia de la República.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República", dijo en su comunicación.

Acusó obstaculización y ataques a su gestión por parte de la mayoría legislativa; es decir, Fuerza Popular. Y si bien es cierto, razón no le faltaba, pues, desde el primer día de su gestión el fujimorismo hizo hasta lo imposible por evitar la prosperidad del gobierno de PPK. Eso, por supuesto, no lo libraba de las serias acusaciones en su contra.

Indulto a Fujimori

Pedro Pablo Kuczynski ya coqueteaba con su salida de Palacio de Gobierno. El 24 de diciembre de 2017, de manera irregular (según lo establecido por la CIDH y el Poder Judicial), el exmandatario indulto al reo Alberto Fujimori, quien tan solo había cumplido 10 de los 25 años que tenía de condena por los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos.

Este fue el inicio de su caída, pues, más adelante, se revelarían a través de los 'keikovideos' que los congresistas disidentes de Fuerza Popular, comandados por Kenji Fujimori, tenían tramado negociar votos para evitar su vacancia muchos días atrás. La sospecha se basa en un canje: no vacancia por indulto.

Caso Westfield

PPK enfrentó un primer pedido de vacancia en el Congreso, del cual salió airoso. No obstante, no se salvó de la investigación fiscal por el caso Odebrecht.

La crisis presidencial se genera luego que el 13 de diciembre de 2017 se da a conocer que la empresa Westfield Capital, fundada y dirigida por Kuczynski, había realizado consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, cuando PPK fue premier y ministro de Economía de Alejandro Toledo. De igual manera, la empresa First Capital, propiedad del socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, realizó asesorías para Odebrecht entre 2005 y 2013.

Estas asesorías resultan importantes, a sabiendas que Odebrecht ganó licitaciones en el gobierno de Alejandro Toledo, mientras pagaba asesorías a empresas vinculadas al entonces ministro de Economía.

Estocada final

PPK se libró del primer proceso de vacancia. Sin embargo, una disputa entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, al mejor estilo de las prácticas utilizadas por el ex asesor presidencial de su padre, Vladimiro Montesinos, terminó dándole la estocada final a un cuestionado jefe de Estado.

A inicios del 2018, se rumoreaba en los pasillos del Congreso que los congresistas disidentes de Fuerza Popular, quienes votaron en contra de la vacancia a Kuczynski, habrían sido comprados por el oficialismo e incluso se habría negociado el indulto a Alberto Fujimori.

Moisés Mamani, en conferencia de prensa, mostró una serie de videos (grabados por él con un lapicero) donde se apreciaba a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, intentando convencerlo de votar en contra de la vacancia de PPK por dos motivos: uno para obtener beneficios en obras para su región y otro para consumar el indulto de Alberto Fujimori.

Sin embargo, no fue el único caso, pues, el gobierno se vio comprometido con un audio entre Moisés Mamani y el entonces ministro Bruno Giuffra, donde se estaba negociando un desconocido trato entre ambos.

Inicia la era Vizcarra

El ahora presidente Martín Vizcarra, en su calidad de primer vicepresidente de la República, regresó de Ottawa (Canadá) para asumir la presidencia de la República.

El 23 de marzo el Congreso aceptó la renuncia de PPK y tomó juramento al nuevo mandatario, quien, el 28 de julio de 2018 anunció un referéndum para cuatro reformas constitucionales a nivel político y judicial.