Presidente de FPF involucrado en millonaria reventa de entradas

El triunfo inapelable que significó el regreso de Perú a un mundial después de treinta y seis años se ve opacado por un nuevo escándalo de corrupción que tiene entre sus involucrados nada menos que al actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Según el programa Cuarto Poder, el presidente interino de la FPF, Agustín Lozano –quien sucedió en el cargo al encarcelado Edwin Oviedo–, estaría detrás de una millonaria reventa de entradas para los partidos que Perú disputó por las Eliminatorias a Rusia 2018.

"Fue un sistema permanente en el que se hacía el negocio de reventa de entradas desde la federación", dice el periodista Umberto Jara, quien denunció el hecho ante la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Dicha denuncia tiene como sustento una investigación de la propia FPF, realizada en marzo y noviembre del 2017 para los partidos Perú-Uruguay y Perú-Nueva Zelanda. Esta reveló que Lozano, entonces vicepresidente de la federación, adquirió más de 600 boletos mediante la modalidad de compra corporativa, los cuales, inexplicablemente, se revendieron en el mercado negro.

"Él (Lozano) había solicitado entradas para extrabajadores de la FPF, para la federación de La Libertad, para la barra del Aurich y para los clubes Sport Huancayo y Comerciantes Unidos, entre otros. Incluso coordinó la compra vía WhatsApp", señala Cuarto Poder.

Sin embargo, dichas entradas tenían otro destino. El día 23 de marzo del 2017, un sujeto identificado como Ricardo Alva Arbulú recogió los boletos de las oficinas de Teleticket, en Miraflores, en coordinación con Rosa Alva, empleada de recursos humanos de la FPF y un tercer sujeto en proceso de identificación.

El quinto eslabón de esta cadena es el taxista Raúl Callañaupa Flores, quien ha admitido su participación en la reventa. La investigación arrojó que en las inmediaciones de la Videna y el Estadio Nacional también se revendió parte del lote de boletos adquirido por Lozano.

El presidente de la FPF, sin embargo, lo niega todo. "Yo te digo, categóricamente, que jamás he estado metido en estos actos ilícitos. No te puedo decir cuáles son las entradas que me dieron a mí, eso lo recoge mi secretaria", argumentó.❖

