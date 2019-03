Pedro Chávarry: reconstrucción de deslacrado ilegal de oficinas será este 9 de abril.

El pasado 5 de enero el personal de seguridad de Pedro Chávarry, junto a su asesora Rosa María Venegas, ingresó de manera ilegal a la oficina lacrada de Juan Manuel Duarte, también consejero del ex fiscal de la Nación. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del Ministerio Público. Estos hechos serán reconstruidos este 9 de abril, según informó el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.

Para esta diligencia también ha sido invitado el mismo Pedro Chávarry, quien viene siendo investigado por el retiro clandestino de material que se encontraba dentro de la oficina lacrada de su asesor. Como se recuerda, el fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, ordenó sellar este despacho. Orden que fue incumplida, según los asesores, por orden del mismo ex fiscal de la Nación.

La inspección y reconstrucción de los hechos está programado para las 09:00 a.m. y se realizará en el mismo lugar donde ocurrió el deslacrado ilegal, es decir, en el décimo piso de la sede central del Ministerio Público, donde se ubicaban las oficinas de los asesores de Chavárry Vallejos.

"Todos los testigos, como señala la norma procesal penal, han sido convocados. La asistencia es de carácter obligatoria", dijo el fiscal Reynaldo Abia a la Agencia Andina. No obstante, por el rango de fiscal supremo que mantiene aún el ex titular del Ministerio Público, será decisión suya si es que acude o no a la diligencia.

Como se sabe, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, es la encargada de la investigación contra Pedro Chávarry, quien podría ser acusado por el delito de encubrimiento real, pues, según los testigos del caso y las imágenes de las cámaras de seguridad, él habría tenido conocimiento del deslacrado ilegal.

Reynaldo Abia también confirmó que para el próximo 22 de marzo se ha programado una nueva declaración de Chávarry en el Ministerio Público, a las 9:00 a.m. Asimismo, la exasesora Rosa Venegas, quien retiró los documentos de la oficina lacrada, también rendirá su manifestación. Esta diligencia está programada para el 26 de marzo.