Niegan pedido de libertad a miembro del Grupo Colina

El Poder Judicial desestimó el pedido de libertad condicional del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) Juan Rivero Lazo, condenado por los asesinatos de Barrios Altos y El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. Sin embargo, no se pronunció sobre la categoría de lesa humanidad que recoge el fallo, con lo que deja la puerta abierta a otros miembros del grupo Colina.

La jueza Liz Mary Huisa le negó el beneficio señalando que no cuenta con todos los requisitos que señala el Código de Ejecución Penal. Precisó que si bien ha cumplido con más de tres cuartas partes de la pena, no ha pagado la reparación civil a las víctimas, no ha dado muestras de arrepentimiento ni se tiene certeza de su readaptación.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe alertó que con esta resolución otros miembros de Colina pueden tratar de acogerse a la libertad condicional. "La jueza no ha tomado en cuenta que la sentencia de Barrios Altos ha establecido que es un delito de lesa humanidad", dijo.

Sostuvo que el pedido de Rivero ha sido un globo de ensayo, pues muestra a los Colina cómo elaborar sus expedientes para salir libres sin cumplir sus penas.❖