Este lunes 18 se definiría avance del caso Chávarry en el Parlamento

Este lunes 18 se definirá el avance del caso del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Este grupo de trabajo acopiará los descargos de Chávarry, en caso hayan sido presentados al Parlamento. Si no llegaron, se continuará el proceso sin considerar su versión hasta ahora.

"Ha sido notificado el día martes. No tengo conocimiento si ya presentó sus descargos, porque no los presenta directamente a la Subcomisión, los presenta por mesa de partes. Esperemos que el lunes temprano estén para allí trasladarlos al delegado y que se inicien las investigaciones", dijo el congresista fujimorista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en diálogo con La República.

El paso siguiente es la evaluación del caso, a cargo de un congresista delegado, es decir, un responsable de revisar la denuncia y los descargos del denunciado para plantear si corresponde hacerle una investigación en esta Subcomisión. Si no hay descargos, también se pronuncia sobre la denuncia.

"El delegado hará la determinación de hechos y la pertinencia de pruebas. Si no contesta, (el denunciado) igual se sigue avanzando", explicó Segura.

Luego, de aprobarse la realización de una investigación, en esta etapa se volvería a convocar a Chávarry, esta vez ya a una audiencia para que se defienda. Esta sesión sería cinco días después de iniciada la indagación.

"Después llamamos a audiencia para que tanto el delegado como los congresistas hagan las preguntas pertinentes (a Chávarry)", agregó el legislador.

Después, la investigación se culmina en la Subcomisión y sus conclusiones son sometidas a votación en este grupo de trabajo. Si este las ratifica, el caso pasa la Comisión Permanente y, si sigue en pie, llega al Pleno para la decisión final del Congreso, hoy la única entidad facultada para destituir a Chávarry por tener este el rango de fiscal supremo.

De este modo, Chávarry puede dar sus descargos en las tres etapas de la investigación: en la Subcomisión, en la Comisión Permanente y en el Pleno.

Segura también puso en duda que el legislador fujimorista Luis Galarreta vaya a ser el delegado del caso, como lo había propuesto la semana pasada.

"Parece que no quiere, pero ya lo dirá ahí. Me hubiese gustado que me lo envíe por escrito (el desistimiento), pero se discutirá ya en ese momento qué miembro de la Subcomisión puede ser", comentó Segura.

"Él tendrá sus motivos y es el que debe decirlo", agregó.❖

Presunta infracción constitucional