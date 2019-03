Gobierno en colisión con el Congreso por el acuerdo con Odebrecht

El gobierno decidió enfrentar la interpelación del Congreso al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, como otra oportunidad para sacar ventaja a sus opositores, según diversas fuentes del Ejecutivo. La reanudación del discurso anticorrupción del presidente Martín Vizcarra anticipa una estrategia que escalaría conforme en el Parlamento suban el tono los críticos al acuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht, y que ponen en la mira a Zeballos.

"El ministro irá y demostrará que no ha intervenido en el acuerdo. Su presentación y los argumentos expuestos dejarán en evidencia quiénes en el Congreso defienden hasta el suicidio a los corruptos", dice una fuente cercana a Vizcarra.

El jefe del Estado, Zeballos, otros ministros y congresistas oficialistas resaltan que el titular de Justicia no tiene responsabilidad por el acuerdo con Odebrecht porque los fiscales y el procurador que suscribieron el documento son autónomos para negociar la colaboración de los procesados en el sistema de justicia a favor de los casos.

De este modo, el gobierno habría desistido de buscar un recurso contra la interpelación que alegue que esta contraviene la Constitución, una alternativa que se había estado evaluando. Este camino apuntaba a que, como el nuevo gabinete no ha recibido aún la confianza del Congreso, los ministros no podrían ser interpelados. Sin embargo, no hay consenso en los expertos sobre este argumento legal.

"Independientemente de que si es inconstitucional o no, se está utilizando este mecanismo democrático para tratar de tirarse abajo el acuerdo", comentó el congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK).

Meléndez y Vizcarra tuvieron una reunión de trabajo este viernes 15 en Palacio de Gobierno.

Zeballos afrontará la interpelación que el Parlamento le hará el jueves 21. Ante varias preguntas referidas al acuerdo, Zeballos aducirá que este es reservado, por lo que no conoce ni puede difundir la información que están exigiendo.

Después de la presentación de Zevallos, los congresistas tienen de cuatro a 10 días para plantear una moción de censura y someterla a votación. Para censurar al ministro, necesitan 66 votos a favor. Fujimoristas y apristas suman 60 legisladores. Además, hay 10 no agrupados y dos de ellos firmaron la moción de interpelación. Un acciopopulista también la suscribió.

El procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, expresó su preocupación por que esta interpelación del Parlamento pueda afectar colaboraciones de otras empresas brasileñas que habrían participado en actos de corrupción, como OAS.

"Me preocupa que las tensiones políticas puedan repercutir en los futuros colaboradores que ya se están sometiendo a la colaboración eficaz", indicó.

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial a cargo del megacaso Lava Jato, dijo que la interpelación del Parlamento a Zeballos "es una injerencia de carácter político".

En los próximos días, el gobierno subiría decibeles en este primer choque con el Congreso en la era del gabinete Del Solar. ❖

Meléndez: “Hay mucha preocupación en los políticos”