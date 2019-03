Cusco: Alcalde de Echarati denuncia amenazas de muerte

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarati, provincia cusqueña de La Convención, Boris Chávez Zeballos, denunció públicamente, ante la Policía y el Ministerio Público, que es víctima de reglaje y amenazas de muerte supuestamente por parte de una “asociación” de proveedores.

“A diario recibimos amenazas de muerte, nos están haciendo reglaje. No solo a mí, sino también a los funcionarios. Sabemos que son grupos organizados en asociaciones de proveedores que han visto a la municipalidad como un botín. Así no podemos trabajar, pero no vamos a demostrar debilidad ni nos van a amilanar”, sostuvo.

Chávez Zeballos dijo que la denuncia está en manos de la Policía y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que realiza las investigaciones para identificar a los proveedores.

Por si eso fuera poco, algunos funcionarios de la comuna también recibieron intimidaciones y sienten miedo. “Los trabajadores tienen miedo de salir tarde del municipio. Por eso algunos prefieren renunciar”, señaló preocupado el alcalde.

Según el burgomaestre, la intimidación empezó cuando decidió "dinamizar la economía, dando oportunidad a nuevos proveedores". Ese hecho no habría caído bien en algunos proveedores, que estaban acostumbrados a ganar los procesos en esa comuna, que es la segunda más rica de la región imperial. “Si algo me llega a pasar, la Fiscalía ya debe saber quiénes están detrás de todo esto”, apuntó.

PROVEEDORES

Desde el 2012, la Municipalidad Distrital de Echarati contrató servicios de 250 proveedoras, entre empresas y personas naturales, por un total de S/ 1 726 millones 614 mil 265.64. Hay un grupo de veinte firmas que obtuvieron ingresos por más de S/ 20 millones.

El proveedor que menos cobró como proveedor fue Rolg Consultores y Constructores con S/ 1 millón 214 mil 494.56, mientras que la firma que más facturó a esa comuna es Servicios Industriales de la Marina S.A. con S/ 27 millones 788 mil 749.54.

Cabe señalar que Echarati es el segundo distrito más millonario de la región imperial después del distrito de Megantoni. Solo este año su presupuesto es de S/ 137 millones 160 mil 611. Antes de la creación de Megantoni, hace unos dos años, manejaba más de S/ 500 millones anuales.ϖ

Regidora niega acusación

“Todo esto es una calumnia”, sostuvo la regidora del distrito de Echarati (La Convención), Flavia Paulina Quillahuamán Almirón, mientras era trasladada por agentes de la Policía tras ser detenida por presunta corrupción. Negó haber intercedido a favor del proveedor de alquiler de camionetas Javier Uscamayta. Sin embargo, la Fiscalía posee documentos que la desmienten.