Gloria Montenegro: “En el Congreso hay 500 trabajadores que deben salir"

Decisiones. La congresista de Alianza para el Progreso y ahora ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que en el Congreso hay personal que no responden a una necesidad y por esa razón deberían salir, tal como ya se hizo con 100 trabajadores.

"Yo no puedo voltear en un Pleno y tengo a un señor que me alcanza el café, otro que me alcanza fotocopia, otro que me alcanza un proyecto de ley, otro para que te de tu cheque. Esa reestructuración era súper urgente", dijo Gloria Montenegro en RPP.

"Otra cosa, yo no puedo ver seguridad por todos lados ¿donde se ha visto eso? Daniel [Salaverry], tengo la convicción de que quiso cambiar eso, no sé por qué hasta ahora no lo ha hecho. Ha sacado a 100 [trabajadores], pero para mí son 500 los que tienen que salir. Son gente que entraron a último momento", agregó.

Gloria Montenegro aclaró que en el Congreso sí hay trabajadores que cumplen una labor importante y que la institución del Estado los necesita, pero no es así en algunas áreas, donde habría exceso de personal.

"No me quiero meter con esos trabajadores que rinden sus 8 horas de trabajo y que responden a una necesita establecida por cada una de las áreas. Hablo de la gente de comunicaciones, gente que lamentablemente no sabemos qué hacen, [hablo de] asesores de asesores de asesores, sino recordemos la comisión Lava Jato", dijo la ministra.