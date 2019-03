Fiscal Vela confirma que declaración de Jorge Barata está asegurada.

Fuera de peligro. El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que la declaración de Jorge Barata (ex CEO de Odebrecht en Perú) está asegurada y no corre ningún riesgo. Esto tras la reprogramación de la colaboración eficaz por parte del empresario brasileño.

Como se sabe, el testimonio de Jorge Barata estaba previsto del 12 al 15 de marzo, sin embargo, este fue aplazado a pedido de la Fiscalía del 22 al 26 de abril. Esto con la finalidad que se pueda tener acceso a las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht que se realizaron en febrero.

Según detalló Rafael Vela, las declaraciones no habían llegado desde Brasil a través de la Unidad de Cooperación Internacional por razones burocráticas de la justicia de dicho país, ya que aún deben pasar por diferentes dependencias estatales.

"He sido informado de que ya la información habría llegado ayer, eso permite hacer preguntas a Barata, de otra manera podríamos haber permitido que un abogado se oponga a preguntas que no estén incluidas en la carpeta de investigación de febrero", dijo, según la Agencia Andina.

La declaración de Jorge Barata pudo no ser del todo fructífera, ya que, según Vela, no se le hubiese podido realizar preguntas específicas sobre los testimonios que brindaron el resto de ex funcionarios de Odebrecht en febrero, acerca de proyectos en el Perú.

"La fuerza de trabajo de Brasil tuvo un feriado y la fecha más próxima que pudimos obtener es la semana del 22 al 26 de abril. Además, estábamos en un trabajo intenso con OAS (que se acogerán a la colaboración eficaz) y los exejecutivos que no podíamos revelar", señaló.