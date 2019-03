Guillén: "El fujimorismo busca sacar a Salaverry de la Presidencia del Congreso

El exfiscal superior Aveino Guillén considera que la reciente denuncia de Karina Beteta contra Daniel Salaverry es una estrategia para cambiar al presidente del Congreso. En ese sentido, considera que Fuerza Popular intenta recuperar el control del parlamento.

“El objetivo es sacarlo de la Presidencia [a Daniel Salaverry con la denuncia de Karina Beteta] y quieren tener el control, porque a través de la Presidencia se maneja la agenda. Sobre todo, lo que [ayer] ha declarado Salaverry es grave, de que el fujimorismo busca que retornen al trabajo a estos cerca de 300 fujitrols, que han sido despedidos por la gestión de Salaverry y que lo único que hacen es atacar”, dijo Guillén a Ideeleradio.

Sin embargo, no está en contra de que se inicie las investigaciones por este caso. “Las denuncias que se investiguen. El mismo Salaverry lo ha pedido. No podemos descartar de plano las palabras de la señora Beteta, y que se vaya a una investigación, pero el objetivo [del fujimorismo] es claro también: que es sacar a Salaverry”, remarcó.

La acusación

Karina Beteta ha señalado que Daniel Salaverry se expresó hacia ella con palabras soeces tras un Pleno que se realizó en el 2018. La denuncia de la congresista de Fuerza Popular se hizo pública al conocerse que ella, junto con otros cinco parlamentario, habrían cobrado doble viáticos durante su semana de representación.

Daniel Salaverry ha desmentido la acusación y ha pedido que el caso se investigue en la comisión de Ética. "Quienes me conocen saben perfectamente cuál es mi proceder. Jamás utilizo lisuras, ni con los hombres, me parece muy corriente. No lo hago, las personas que trabajan conmigo saben cuál es mi trato", señaló a la agencia Andina.