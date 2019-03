Jorge Castro no acepta responsabilidad en irregular cobro de gastos de representación [VIDEO]

Tacna. Jorge Castro es uno de los seis congresistas que, según el programa Cuarto Poder, cobró la asignación por semana de representación pese a encontrarse fuera del país.

La visita del legislador a Tacna, que es la región que representa, estaba programada del 20 al 24 de noviembre del 2018; pero durante esos días se encontraba en un evento en Panamá. Ahora el parlamentario niega haber cometido alguna falta por cobrar viáticos.

El exmiembro del Frente Amplio llegó este martes a Tacna y negó rotundamente que haya incurrido en el delito de falsedad ideológica como se le acusa. Aclara que sí cumplió con visitar su región, aunque solo por tres días y no en la fecha programada; y que en su informe lo especificó así.

Según su versión, estuvo en la Ciudad Heroica los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2018. Y del 22 al 24 de ese mes estuvo en Panamá para acudir a un evento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El legislador dice que no pudo prever el viaje y por eso tuvo que adelantar la semana de representación, pero que es algo que se da muchas veces debido a que no existe una normatividad para estos casos.

Castro culpa a la administración del Congreso. Dice que hay una serie de falencias como esta, puesto que quien determina la fecha de la semana de representación es el presidente del Congreso, la cual no se ajusta a la agenda que tienen los legisladores.

Incluso dijo que no tiene la culpa que se le haya hecho el pago completo de S/ 2 800 por la semana de representación, ya que este se realiza antes. En su defensa argumentó que no tendría ningún problema en devolver lo correspondiente a los dos días que no estuvo en Tacna.

“El que tiene que descontar -si hay una superposición de gastos- es el ente de administración; pero eso no lo han hecho”, dijo Castro.

PIDE INVESTIGACIÓN

El parlamentario se comparó con otros colegas que, según él, sí deben ser investigados. “Hay congresistas que ni asisten, ni siquiera un día. La señora Marisa Glave participa en Puno, esa no es su zona (…) Para mí, la semana de representación son los 30 días”, sentenció.

Finalmente, justificó su viaje a Panamá indicando que es un evento que se da cada seis meses y trae notables beneficios para el Perú en cuanto a políticas públicas, sociales, económica, etc. “Todo va a quedar demostrado”, concluyó.