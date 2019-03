Fuerza Popular utilizó identidad de hermana de Letona para aporte de campaña

Presunto aporte fantasma. La hermana de la congresista Úrsula Letona, María del Pilar, afirmó ante el Ministerio Público que no realizó ninguna donación para la campaña de Fuerza Popular en las elecciones del 2016, pese a que figura dentro de la lista de aportantes del partido naranja.

Según los ingresos de Fuerza Popular para los comicios presidenciales, reportados a la ONPE, para la primera vuelta, María del Pilar Letona –según la declararción jurada de su hermana aparece como ama de casa– realizó un aporte de 22 mil soles en especies. Sin embargo, como indica un reportaje de Panorama, ella se presentó en febrero ante el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori y a distintos implicados de Fuerza Popular por las falsas colaboraciones económicas, para negar la entrega de ese dinero.

“No efectué ningún aporte económico ni en especies”, declaró, “quiero señalar que hace 6 u 8 meses aproximadamente atrás, el señor Luis Saenz, que trabaja con mi hermana (Úrsula Letona), me hizo entrega de una copia que era un reporte donde figuraban mis datos y se denominaba Reporte de Aportaciones”.

Ante el magistrado Pérez, María Letona expresó haber recibido una llamada de la asistente de Keiko Fujimori, Leticia Bayón, quien le notificó que todos los aportantes de la campaña de Fuerza Popular iban a ser citados, incluyéndola. “Me dejó sorprendida, pues no me había llegado ninguna citación y porque no efectué ningún aporte”, señaló ella.

Asimismo, señaló que solicitó tener una reunión con Keiko Fujimori para conocer por qué aparecía como aportante, aunque no tuvo respuesta. Según el programa dominical, le indicaron que eso podría conversarlo con la abogada de Fuerza Popular.

“Llame a Luis Saenz pues quería preguntarle qué era lo que pasaba con los aportantes que estaban siendo citados y me hizo entrega de una fotocopia del documento de Reporte de Aportaciones y que por ese documento me estaban citando a declarar”, indicó María del Pilar Úrsula.

Añadió que intentó conocer sobre la situación a través de sus familiares y de su hermana, la congresista de Fuerza Popular. “Nadie me tenía una respuesta concreta, era como si ella no tuviera conocimiento de nada. Todo ello ha originado que la relación familiar se haya quebrado”.

Según Panorama, Úrsula Letona afirmó que se dió el aporte de 22 mil soles, pero que fueron endilgados a su hermana por error.