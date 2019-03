Gobernador de Arequipa, Cáceres Llica, en un laberinto de denuncias

En más de sesenta días de gestión, Elmer Cáceres Llica, el gobernador actual de Arequipa, no solo demostró pocas luces para gerenciar con éxito la siempre complicada región mistiana. Hay incertidumbre por la situación de varias obras pendientes: Variante de Uchumayo que no concluye, Majes II entrampado, crisis en todos los hospitales públicos, etc.

No es el único frente que atiende la autoridad characata. También tiene denuncias de carácter personal por violación sexual y maltrato familiar, cuya difusión está desgastándolo políticamente. El vicegobernador Walter Gutiérrez y el consejero José Luis Hancco no descartan la vacancia (ver despiece).

Ayer estalló un nuevo escándalo. Ironías de la vida, en el Día Internacional de la Mujer, dos medios impresos arequipeños publicaron un acta notarial del año 2014. En este documento, Jenniffer Neira Gonzalez, la actual esposa de Cáceres, ante el notario Miguel Villavicencio, da cuenta de maltratos psicológicos a los que la sometía Cáceres. Son mensajes de texto, aparentemente enviados desde el móvil de la ahora autoridad política, con amenazas de muerte contra Neira y denigrando su condición de mujer. En ese año aún no tenían una relación formal. Eran enamorados. Se casaron en setiembre de 2016.

Una copia de esta acta notarial circuló por las redacciones periodísticas desde el jueves en la noche. La República solicitó una entrevista a Neira para que confirme la veracidad de los hechos. Uno de sus abogados, José Arce, indicó que su patrocinada no se sentía víctima de ningún maltrato y era feliz al lado de Cáceres. También remitió una carta notarial señalando que esta información era estrictamente privada, de su vida íntima, y no daba autorización para su divulgación. De lo contrario, procedería legalmente solicitando una reparación civil de 50 millones de soles.

Los mensajes de texto notariados también exponen otra conducta del ahora gobernador. Su adicción a la bebida, un asunto que no parece superado. Incluso el gobernador de Puno, Walter Aduviri, fue contundente. "No se puede conversar con él, a las reuniones del GORE va borracho”, dijo la autoridad puneña la semana pasada.

Amenaza de denuncias

Para dejar sin piso a la revelación periodística, Cáceres asistió ayer, acompañado de su esposa, a las ceremonias del Gobierno Regional de Arequipa por el Día de la Mujer. Acusó a los medios de caer en bajezas y anunció una demanda judicial. “Estoy feliz con mi esposa, tengo mi hija y lo que buscan es destruir mi honor”, dijo cortante mientras tomaba de la mano a Neira.

Pero los cuestionamientos contra Cáceres no pararon. A las acusaciones de violación sexual contra una ciudadana francesa y otra joven peruana, ayer se conoció otra: la de tocamientos indebidos contra una menor de 14 años. El Ministerio Público abrió una investigación en diciembre del 2012, la misma que fue archivada. Según el fiscal a cargo del caso, Miguel Salinas, los padres negaron el hecho e impidieron que la presunta afectada declarara ante las autoridades. Quienes presentan la acusación fueron dirigentes de un frente de defensa de Chivay. Primero la hicieron conocer ante el gobernador de Caylloma, Gabriel Castro Panta, y luego a la comisaría de Chivay.

Evalúan vacancia

Las denuncias contra Cáceres provocaron reacciones encontradas en los consejeros regionales y el vicegobernador Walter Gutiérrez, sindicado de filtrar las informaciones sobre el gobernador a los medios. "No tengo nada que ver con el tema", dijo. Sin embargo, señaló que Cáceres merece una sanción política. Por eso el movimiento político Unidos por el Gran Cambio, por el cual fueron elegidos, le quitará el respaldo. Entre ambos, otrora socios políticos, existe hoy una guerra sorda que se acentuó por el copamiento de cargos de confianza en el GRA.

Sobre una posible vacancia, Gutiérrez señaló que es una opción a evaluarse. Para él los problemas personales del gobernador crean inestabilidad.❖

DATO

LA LEY. El artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales precisa sobre la vacancia que puede declararla el Consejo Regional. Una de las causales es incapacidad física o mental permanente, aunque esta tiene que acreditarse.

“Cáceres amenazó con denunciar a los medios de comunicación que publicaron el acta que da fe de maltratos”.

¿Es posible la vacancia del gobernador?