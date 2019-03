Las razones del archivamiento de otra denuncia por tocamientos

Roberth Orihuela Quequezana

Arequipa. En noviembre del 2012, Elmer Cáceres Llica fue denunciado por el delito de actos contra el pudor en agravio de una menor de 14 años. Según el Código Penal, pudo haber recibido hasta 8 años de prisión. Pero como ocurrió con el resto de denuncias por violación formuladas contra el gobernador regional, estas no prosperaron debido a la falta de pruebas. Según el fiscal Miguel Salinas Vargas, la menor fue impedida por sus padres de declarar. Para los progenitores de la presunta víctima, nunca existió el tocamiento indebido. "(El retroceso en la denuncia) puede prestarse a muchas cosas (interpretaciones), pero lo objetivo es que no se llegó a contar con la declaración de la agraviada", acotó el fiscal.

La República envió la documentación de esta denuncia al jefe de Imagen del Gobierno Regional de Arequipa, Valerio Andía, para obtener la versión del gobernador. Andía dio una respuesta que no se espera de un vocero oficial. Dijo que tenía toda la carpeta fiscal en la mano, pero no la entregaría. "Te dieron solo la mitad de la denuncia, investígala tú. Te reto. Yo quiero que patines. No te voy a dar porque ya estamos demasiado presionados por las cosas que están pasando. Los vamos a denunciar", remató con una amenaza.

Antecedentes

La acusación de tocamientos se remonta al 9 de noviembre del 2012. En esa oportunidad, miembros del Frente de Defensa de Chivay se apersonaron ante el gobernador (hoy el cargo sería prefecto) de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, Gabriel Castro Panta, y dejaron constancia de que Cáceres Llica, entonces alcalde de la provincia de Caylloma, hizo actos contra el pudor en agravio de una estudiante del último año del colegio Franciso García Calderón. El caso también pasó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de esa jurisdicción.

Los denunciantes fueron Alejandro Prado Bernal, Rodolfo Ponce y Mario Huaracha. Según Castro Panta, los compañeros de colegio de la menor respaldaron la versión.

La carpeta de la Fiscalía Penal de Chivay N° 2012-602 se abrió un mes después. El hecho ocurrió durante la fiesta de la Siembra de Maíz en la zona de “La Calera”.

Sin embargo, apenas se conoció la noticia, se dieron las primeras contradicciones. Por ejemplo, dos padres de familia de compañeros de la presunta víctima, propuestos de testigos, enviaron carta notarial al prefecto. Aseveraban que el CEM estaba acosando continuamente a sus hijos (con la declaración) y que los denunciarían por ello. Entonces Castro Panta derivó el caso a la Comisaría de Chivay y luego al Ministerio Público.

El 2 de enero del 2013, la fiscal penal de Chivay, Maritza Cuadros, dispone la investigación preliminar y luego se archiva. El fiscal Salinas Vargas, quien luego asumió como fiscal penal en ese distrito y tomó conocimiento del caso, explicó que seis testigos dieron declaraciones contradictorias y a eso se sumó que no se llegó a contar con la declaración de la agraviada. Esto también evitó que la niña pase por la cámara Gesell, un examen psicológico que habría sido prueba clave.❖

Denuncias no prosperan

En 2004 la ciudadana francesa Carole Marion denunció a Cáceres Llica por violación. Sospechosamente, la carpeta de la acusación se perdió en el viaje de Chivay hacia Arequipa y nunca fue juzgado. Hasta hoy no se conoce el paradero de ese documento. La ciudadana ratificó la denuncia el año pasado.

Otro caso es el de Yaritza Huillcahuaman, quien lo denunció en 2014. Su abogado fue el mismo que luego asumió la defensa de Cáceres Llica y el caso al final se archivó.