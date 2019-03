Mamani se vuelve a contradecir y dice que no estaba borracho cuando lo bajaron del avión

El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani volvió a contradecirse en sus declaraciones sobre la denuncia de tocamientos indebidos en su contra y, esta vez, retornó a su versión inicial en la que aseguraba no haber estado en estado de ebriedad cuando lo bajaron del avión.

“Cuando me dijeron que me acusaron de tocamientos indebidos, ahí estaba la policía o la fiscalía, era la prueba de la persona que ha tuiteado ese día. Dijo que me bajaron por borracho, pero era falso, estaba mal de salud”, expresó en Canal N.

Hace unos días, al intentar marcar distancia de la denuncia contra Yonhy Lescano, quien fue denunciado por acoso sexual contra la mujer, el legislador afirmó haber estado borracho aquella vez.

“A mí me han bajado (del avión) por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista (Lescano), por Whatsapp acosando a una dama. Por eso siempre he dicho que soy muy respetuoso de las damas”, señaló.

Sin embargo, inicialmente el congresista había negado haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza, al sostener que lo que le ocurrió fue un desvanecimiento producto de la diabetes.

Levantamiento de su inmunidad

Moisés Mamani aseguró que tiene las pruebas necesarias para defenderse en la instancia judicial sobre la denuncia que pesa en su contra. Esto a raíz de que el pleno del Congreso aprobara levantarle la inmunidad parlamentaria.

“Voy a defenderme en todos los entes competentes, en la fiscalía o el Poder Judicial. No estoy pidiendo que me blinden ni mucho menos me estoy escondiendo como muchos han señalado”, dijo a Canal N.

El congresista también se refirió al pedido que hizo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que se reprograme la sesión en la que se votó el levantamiento de su inmunidad.

Según dijo, no estaba pidiendo un “blindaje”, sino que se considere que no podía asistir por la suspensión de 120 días que cumple. No obstante, Daniel Salaverry afirmó que dicha sanción no le impedía acudir a ejercer su defensa.