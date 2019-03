Julio Guzmán: "Me identifico con todos los 'pulpines' del Perú" [VIDEO]

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, agradeció el esfuerzo de los militantes de su agrupación política, tras lograr la inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Julio Guzmán, quien participará en los próximos procesos electorales, respondió al congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, quien lo calificó como 'pulpín´en alusión a su poca experiencia en la política.

"El Perú es 'pulpín', la mayoría de peruanos son 'pulpines', ellos salieron a marchar contra la mafias y corrupción, se derrumbaron una ley laboral injusta. Si me llaman 'pulpín', honrado que me llamen y me identifico con todos los 'pulpines' del Perú", expresó Julio Guzmán en RPP.

En otro momento, el líder político se refirió a la ideológica del Partido Morado. Julio Guzmán marcó distancia con las categorizaciones de izquierda o derecha y explicó por qué su orientación política es de "centro republicano".

"En la izquierda, su actor político es la clase y por lo tanto es la lucha de clases, 'yo defiendo a mi clase y el resto son mis enemigos e incendio el país'. La derecha es el individuo, su actor político es la persona, hay que darle libertades", sostuvo.

“El centro republicano es muy especial, no es el promedio entre ambos. Nuestro actor político es la comunidad de ciudadanos, construcción de ciudadanía, donde todos tenemos los derechos para salir adelante, responsabilidades y oportunidades [...] la visión de construir una comunidad de ciudadanos para tratarnos con respeto y tengamos los mismos derechos", añadió Julio Guzmán.