Yonhy Lescano en comisión de Ética: "En este Congreso el acosado soy yo"

Defensa. El parlamentario Yonhy Lescano se presentó esta tarde ante la comisión de Ética para dar sus descargos sobre la denuncia de acoso en su contra. Como ya lo ha hecho antes, el legislador de Acción Popular volvió a negar tal acusación y culpó a sus detractores.

"En este Congreso el acosado soy yo. Desde el inicio no me dejaban hablar, me cortaban la palabra en el Pleno, me insultaban, me crearon una falsa hija que es mi asesora de prensa. ¿Usted cree que el presidente del Congreso de ese entonces dijo hay que investigar este hecho grave? No", dijo Yonhy Lescano como argumento de defensa.

Yonhy Lescano también criticó la velocidad en la que han tramitado la denuncia de acoso en su contra, señalando que cuando pidió que se investigue una amenaza de muerte en su contra, no se hizo nada. "En este caso en cinco días y ya estoy procesado contestando una denuncia falsa, una patraña asquerosa de acoso. En cinco días tramitan las cosas contra el opositor político. Sin embargo, en los casos graves en mi contra no se hizo nada", agregó Lescano.

Al inicio de la sesión, la comisión de Ética aprobó, por unanimidad, iniciar una investigación preliminar contra Yonhy Lescano. Al cierre de esta nota, los miembros de la comisión vienen exponiendo sobre el caso.

Cambio de seguridad para Yonhy Lescano

Carlos Morán aclaró que el congresista Yonhy Lescano cuenta con seguridad, pero estos no son los mismos que lo resguardaban antes, quienes serán investigados por la institución debido al caso de acoso sexual que involucra al congresista de Acción Popular.

"El Comandante General ha decidido una investigación administrativa interna que tiene unos procedimientos especiales [...] El señor congresista no ha sido desprovisto de su seguridad porque han sido reemplazados por dos efectivos más", manifestó Carlos Morán.