Yonhy Lescano se excusa en que periodista inició conversación en la medianoche

Yonhy Lescano arremetió en contra de la periodista que lo denunció por acoso sexual. Esta vez respondió, desde su hogar en Surco, rechazando delito alguno y señalando que todo "es una patraña asquerosa de la mafia".

El legislador de Acción Popular cuestionó el comportamiento de la periodista señalando que en una relación de acoso resulta "extraño" que sea la víctima la que se comunica con el acosador.

“Supongamos, en el supuesto negado, que yo lo envié. ¿Quién comienza la conversación a las 12 de la noche, yo o la señora? La señora comienza la conversación, con confianza, una larga conversación. ¿Al acosador lo llamarías a las 12 de la noche?”, dijo en diálogo con Reporte Semanal con referencia el primer mensaje que se difundió.

Lescano con respecto a los otros mensajes, sostiene que mantuvo con la víctima “una conversación libre, espontánea, entre dos adultos, con el debido respeto”.

“¿Acoso sexual a una persona que tiene más de 40 años, que no da la cara, que no se le conoce? Soy el único que responde y la señora feliz de la vida. Una denunciante anónima... Esto es una patraña, una mentira”, refirió.

A su vez, el congresista denunció que "el chat está recortado, está editado… La señora no ha querido mostrar las conversaciones anteriores. En el Congreso tengo información que no ha querido dar el teléfono para sacar las conversaciones anteriores. La acosada no hace eso. ¿Qué esconde?".

"Mafia montesinista"

Lescano dejó entrever que quienes estarían detrás de lo que denominó un “complot al estilo montesinista” son las agrupaciones políticas de Fuerza Popular y el APRA.

“Acá hay un complot al estilo montesinista... Denuncio que la mafia quiere apoderarse de este país, que quiere atropellar a quienes nos oponemos a los mafiosos en el Congreso... el congresista Lescano, que ha enfrentado a los apristas y fujimoristas, es víctima de una vil patraña”, dijo.

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso verá este caso en una sesión extraordinaria el martes 5 de marzo, aseguró la presidenta de este grupo de trabajo, Janet Sánchez.