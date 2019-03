Yonhy Lescano y sus versiones sobre la manipulación de su celular

El congresista Yonhy Lescano rechazó que él haya acusado a los policías de su seguridad personal de haber manipulado su celular, luego que los responsabilizara del "descuido" en el envío de mensajes a la periodista, quien lo denunció por acoso sexual.

El parlamentario denunciado dio las nuevas declaraciones luego que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Luis Lavalle, asegurara que los dos agentes encargados no manipularon su teléfono celular o enviaron mensajes.

"En ningún momento he dicho que los miembros de la policía han manipulado el celular. Ellos tenían el celular y me dijeron que se habían descuidado, algo por lo que yo les llamé la atención", declaró Lescano el último sábado para Canal N.

Sin embargo, esta versión también fue negada por el General Lavalle contando que, en conversión con los agentes de la PNP, ellos sí guardaban el celular del congresista pero “en horas de trabajo”. Los mensajes que pesan en contra de Lescano se dieron el altas horas de la noche.

Primeras versiones

Si bien es cierto, Lescano no acusó directamente a los policías de haber enviado los mensajes, pero sí dijo que en el momento que se enviaron los mensajes, el celular estaba en el poder de ellos y se "descuidaron". Agregó también que al parecer los policías estaban con otras personas.

"En la mañana me doy cuenta que en el celular habían estos tipos de mensajes, cuando en la noche le había dejado al personal de seguridad. (..) Los dos señores saben que yo les he reclamado y ellos van a declarar seguramente en la Comisión de Ética quién ha estado manipulando el teléfono. Eso le expliqué a la periodista, no he sido yo sino un tercero", declaró Lescano el jueves 28 de febrero.

Al día siguiente, en las afueras de su casa reiteró su versión responsabilizando al personal de su resguardo policial por tener ellos en su poder el celular del que salieron los mensajes.

"No imputo directamente a la seguridad. Los miembros de seguridad sabían que ese día el teléfono estaban en manos de ellos. Ese día le pedí la explicación a ellos y parece que estaban con otras personas. Es cuestión simplemente de entender que en ese momento yo no tenía el teléfono", declaró el viernes 1 de marzo.

Persecución política

El congresista de Acción Popular sostuvo que la PNP se está prestando a una “intención política”, rememorando a las maniobras del "fujimontesinismo".

“El general Lavalle me pone en una situación difícil, está haciendo declaraciones que me parece que tiene algún sentido de persecución política. Hemos visto en la época del fujimontesinismo, hemos visto que policías se han prestado a manipulaciones políticas y siento que aquí hay una motivación”, afirmó.

Lescano comentó que el relevo de los dos agentes, que le daban resguardo, es un acto de “hostilidad” en su contra. Considera que es una “guerra sucia” detrás de la denuncia de acoso sexual en su contra.

“Una hostilidad que denota una intensión política de guerra sucia, donde la Policía no se puede prestar como una institución seria. Retirarlos de mi servicio cuando recién comienza la investigación (…) que denota que no hay intensión de investigar un supuesto acoso sexual, sino que quieren, algunas personas, llevarlo políticamente”, sostuvo.

El legislador no descartó que detrás de la denuncia se encuentre Fuerza Popular y el Apra, por ser sus enemigos políticos y las próximas declaraciones respecto al caso Odebrecht.