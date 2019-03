Walter Aduviri insiste que lo quisieron matar pero Zenón Cuevas lo desmiente

El gobernador de Puno, Walter Aduviri, en una entrevista radial, denunció que quisieron matarlo en su visita al centro poblado de Pasto Grande, que está en disputa por las regiones de Puno y Moquegua.

La autoridad acudió a esta localidad el último miércoles para fortalecer la presencia del Gobierno Regional de Puno, acompañado del alcalde de Puno, Martín Ticona, consejeros, regidores y dirigentes de comunidades aimaras.

Aduviri acusó que mientras sostenía una reunión con autoridades, esta fue interrumpida por funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, entre ellos José Vergaray, procurador de esa última entidad, originándose una discusión.

El gobernador de Puno indicó que lo amedrentaron con un arma de fuego y que los testigos reaccionaron. “Una persona alta, flaca, por encima de 1.85, se me acerca, se quita su casaca, listo como para dentrar a una cancha de box. Se acerca a mi persona interrumpiendo la reunión e inmediatamente me pechea (...) No escuché qué dijo el señor y tuvo que actuar la Policía (...) para retirarlo", contó.

En diálogo con La República, Aduviri reiteró que personal de Moquegua lo amenazó con arma de fuego. “Me quisieron asesinar”, insistió. Calificó a Moquegua como una región conflictiva y adujo que la localidad de Huaytire, en Tacna, fue invadida por dicha región, por lo que no es novedad que reclamen Pasto Grande como suyo.

En respuesta, el gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, señaló que es ilógico que dos funcionarios hayan intentado asesinar a Aduviri frente a más de 200 personas de comunidades puneñas. Señaló que Aduviri tiene una práctica política equivocada. Le sugirió que en vez de tomar "acciones de provocación y usurpación", mejor se preocupe por el desarrollo de su región. Cuevas remató con que Aduviri tiene complejo infantil al hacerse la víctima.

Busca divisionismo

Sobre la acusación de borracho de Aduviri al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres; la gerente de Desarrollo Social, Celina del Carpio, defendió al segundo. Señaló que en las reuniones que mantuvo con Cáceres nunca acudió ebrio.

En tanto, el analista político Jorge Sumari indicó que los conflictos entre los gobernadores se dan por el interés caudillista de Aduviri, "quien busca réditos políticos". Agregó que en lugar de compartir la política de unión regional, Aduviri está buscando el divisionismo para hacerse notar.