Fiscal Pérez declarará este miércoles por oficinas que fueron violentadas

Investigación. El fiscal anticorrupción miembro del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez dará su declaración ante el fiscal Reynaldo Abia por el caso de las oficinas lacradas del Ministerio Público que fueron violentadas por órdenes de Pedro Chávarry, según manifestó su exasesora.

De acuerdo al cronograma del fiscal Reynaldo Abia, José Domingo Pérez dará su declaración este miércoles 27 de febrero a las 11 de la mañana. En esa misma línea, se ha citado a los efectivos de la Diviac, como a la escolta del exfiscal del la Nación Pedro Chávarry.

Esta mañana, según un informe del diario Perú21, la exasesroa de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas cambió de versión y dijo que ingresó a las oficinas lacradas del Ministerio Público, por orden del extitular del Ministerio Público. Esta declaración no ha sido confirmado ni rechazado por el fiscal Reynaldo Abia.

Es importante recordar que en primera instancia, Rosa María Venegas dijo que había ingresado a las oficinas lacradas del Ministerio Público para retirar objetos personales. Añadió que si su acto configuraba como un delito, asumiría las consecuencias para no afectar a Pedro Chávarry.

"Entiendo que ya presentaron una denuncia penal en mi contra por lo ocurrido […]. Si el señor [Pérez] considera, porque ese es su estilo, aplicar prisión preventiva; no tengo miedo ir presa porque no he cometido ningún delito […]. Lamento que por esta actitud la imagen del doctor Pedro Chávarry ha sido dañada. Yo tendré que asumir las consecuencias que sean necesarias, pero estamos haciendo un show", dijo Venegas a Canal N el 8 de enero.