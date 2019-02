Becerril recibe coima

Señor Director:

Una más de Héctor Becerril. Ahora se trata de una presunta coima de 74 mil soles que habría recibido de Mirtha Gonzales, ex asesora de la constructora CRD filial Perú, con relación al proyecto de una planta de tratamiento de residuos en Chiclayo. Gonzales asegura que la coima la entregó en materiales de construcción (porcelanato italiano) en la casa de Héctor Becerril, tal como se lo pidió Wilfredo Becerril, hermano del congresista. Relata que hasta en dos ocasiones pudo escuchar comunicaciones telefónicas entre ambos hermanos, que no le dejan ninguna duda de que Héctor Becerril sabía que ella estaba pagando el soborno. Mientras que Héctor Becerril dice que él creía que su hermano Wilfredo, quien está no habido (se ha escondido porque él no tiene inmunidad parlamentaria), era quien le estaba prestando el dinero para la compra del material. Este caso debe ser investigado de inmediato. Bastaría levantar el secreto de las comunicaciones.

Jorge Castañeda Arcas

dni: 07571100

Sobre la educación

Señor Director:

El año escolar está por iniciar y se puede comprobar una vez más que se ha hecho muy poco por mejorar la educación pública. La infraestructura sigue siendo deficiente, el nivel de los profesores no ha mostrado una gran mejora, se sigue teniendo miedo de implementar el necesario enfoque de género y la situación en las provincias más alejadas sigue siendo crítica. Esta lamentable realidad es el escenario perfecto para aquellos que ven a la educación como un negocio. Por ello, cada vez es más común encontrar colegios improvisados en viviendas, donde el nivel de educación es muy bajo. Esto termina representando un gran problema para los padres que luego tienen que realizar un gasto extra en academias para nivelar a sus hijos y que estos puedan postular a una universidad. La educación de calidad en el Perú ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio al que un pequeño porcentaje de la población tiene acceso. Con el paso de los años se ha naturalizado que la educación pública es sinónimo de educación de bajo nivel. El Estado no debe permitir que la brecha entre educación pública y privada siga creciendo, ya que condena a las personas de bajos recursos a no tener la formación que actualmente sólo hay en los colegios privados y que es una herramienta clave para salir de la pobreza.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413

Mundial Sub 17

Señor Director:

El maestro sanmarquino Augusto Salazar Bondy reafirmaba sabiamente que nos caracteriza la improvisación y la superficialidad de ideas. Eso lo podemos llevar al plano deportivo, como es el caso del campeonato mundial Sub 17 que se iba a realizar en nuestro país en octubre y que la FIFA lo canceló por falta de dirigencia, de sede no garantizada y otros asuntos relacionados con la corrupción -aunque no se dice-. La imagen del Perú está deteriorada, es una vergüenza, ahora se realizará en Brasil. Poco nos queda para que nos cancelen los Panamericanos por la inseguridad ciudadana y muy poca información de sus avances.

CARLOS URIARTE MORA

dni: 08707459

Clausuran negocios en SJL

Señor Director:

El mismo modus operandis del ex alcalde y hoy prófugo de la justicia Carlos José Burgos. Ahora, la Policía Nacional de Zárate y de la Divter, el viernes 22, desde las 8 p.m., impidieron el libre tránsito a todo el transporte que retornaba a San Juan de Lurigancho (Puente Nuevo), donde además se puso personal en cada negocio para impedir la libertad de trabajo, clausurando sus negocios y aplicándole multas, si existen los negocios de diversión con sus licencias respetando las normas.

Víctor Conopuma Genebroso

DNI: 40532462