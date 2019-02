Lourdes Flores: "Los $200 mil de Odebrecht fueron gestionados por Cánepa"

La ex candidata presidencial y municipal del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, confirmó su reunión con los ex directivos de Odebrecht, Jorge Barata y Raymundo Trinidade Serra. Asimismo, también aceptó la recepción de los US$200 mil en efectivo para la campaña del PPC a la alcaldía de Lima (2010), pero por gestión de Horacio Cánepa.

"¿La reunión se produjo? Si se produjo. ¿De qué conversamos? proyectos de infraestructura nacional, de Lima, larguísimo tiempo del tema de Curitiba. Pero aseguro que yo no pedí dinero. En mis cuarenta años de vida política [...] yo nunca hablo de plata. Así es [la plata llegó].", dijo en Cuarto Poder.

En ese sentido, Lourdes Flores habló de montos. En 2006 señala que nunca hubo un aporte de Odebrecht de 500 mil dólares. De igual forma, en 2010, sostuvo sí que hubo un aporte de 200 mil dólares pero para las encuestas, nunca entraron al partido. "Horacio Cánepa me dijo: yo me ocupo" dijo en referencia a esta última cifra.

"En la campaña municipal necesitábamos hacer unas encuestas. Horacio Cánepa me dice: yo me ocupo. [...] Quiero dejar constancia que el monto lo pone él, lo pide él, lo recibe él y lo gasta él [...] En el 2006 no hay 500 mil dólares, los 10 mil dólares corresponden a entradas en un chifa debidamente señaladas, declaradas y especificadas. Los 200 mil dólares vinieron en la forma señalada: administradas y gastadas fuera del control del partido", señaló.

En ese sentido, Lourdes Flores sostuvo que fue un error no haber declarado ese monto como donación especie, ya que con eso se podría haber conocido cuánto dinero se gastó. Admite que el dinero no se declara porque nunca entró al partido. Todo fue pagado por Horacio Cánepa.

"Las encuestas no declaran porque el dinero nunca entró al partido. Excluyo de toda responsabilidad al PPC. Administrativamente esto debió declararse como donación especie. Para nosotros Cánepa pagó las encuestas", dijo.