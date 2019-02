Odebrecht: Pérez alertó a la PNP para impedir salida del país de Gonzalo Monteverde [VIDEO]

El allanamiento a siete inmuebles, vinculados a Gonzalo Monteverde, viene realizándose en estos momentos en una diligencia presidida por el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez. A la salida del domicilio, ubicado en Surco, del empresario que blanqueó alrededor de 29 millones de dólares de la constructora Odebrecht, el funcionario declaró a la prensa.

En este sentido, explicó que tanto Monteverde como la implicada María Isabel Carmona no han podido ser capturados. "Se ha solicitado a la PNP que ponga en conocimiento a los puestos fronterizos para que estas personas no puedan salir del país", señaló, pues no fueron encontrados en sus domicilios.

Además, Pérez señaló después que la orden del Poder Judicial se da por las declaraciones brindadas por los colaboradores en Curitiba, Brasil, de los últimos días. "Se viene haciendo el registro de la documentación", precisó el fiscal de lavado de activos.

Asimismo, indicó que ya se encuentra detenidas dos personas, Marciolina Cardoso Pardo y Ángeles Figueroa, allegados a Monteverde, y que "estamos a la espera y expectativa de que la PNP pueda lograr la detención de las otras personas" puesto que "probablemente son prófugas de la justicia en este momento".

Por otra parte, Pérez señaló que la disposición judicial (orden de allanamiento y detención preliminar por 10 días) se encuentra bajo el amparo de la Ley de Crimen Organizado. "Sin los procesos de colaboración eficaz no se pueden lograr resultados penales", indicó el funcionario anticorrupción, agregando que se dirigirá a los otros domicilios puesto que poseen información bancaria y financiera en el caso.

Cabe destacar que el extesorero internacional de Odebrecht, Luiz da Rocha Soares,confesó el último jueves a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en Brasil que el dinero proveniente de la 'Caja 2' fue enviada a Construmaq S.A.C., propiedad del empresario Gonzalo Monteverde, para transferir dinero, dentro y fuera del Perú, para pagos ilícitos.