Dos pérdidas irreparables

Señor Director:

Dejaron de existir dos ciudadanos conocidos por nuestra población: 1) El ingeniero Juan Incháustegui. 2) Carlos ‘Kukín’ Flores.

Solo hemos visto y oído noticias concernientes al segundo de ellos. No todas, por cierto, edificantes. La prensa solo habla de lo bien que jugaba al fútbol y de lo mal que se comportaba en su vida privada. Que era un futbolista excepcional y que no pudo tener una carrera exitosa debido a su carácter y comportamiento; pero a todo esto, ¿por qué la prensa resalta al malogrado jugador? ¿Creen los periodistas que así cumplen su misión o más bien lo hacen para vender más y mejor sus noticias?

En cambio nada o muy poco dicen del ingeniero Juan Incháustegui, quien fue ministro en el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Este señor fue en su vida un hombre correcto, un ciudadano ejemplar y un profesional exitoso.

Definitivamente, no hay sindéresis al tratar sobre las personas y el ejemplo que estas han dejado en la vida.

Fabio Rubina Burgos

dni 25606648

Papeletas

Señor Director:

Lima y Callao tienen nueva administración edil de quienes se espera que corrijan los vicios, errores y abusos de gestiones anteriores. Uno de los temas que tienen que solucionar son las papeletas. Es usual que cuando presentas un descargo o apelación con los documentos probatorios, siempre te contestan ‘infundado’. El motivo de ello es que las respuestas salen de manera automática del sistema informático programadas para denegar tu pedido, ese es el motivo por el que dichas resoluciones ni siquiera citan los documentos que presentaste (tienen una sola plantilla), violando la obligación de motivar las resoluciones. El sentido de ello es solo cumplir la formalidad que concluya en la cobranza coactiva en donde no pueden pronunciarse sobre tus descargos. Ello les funciona bien debido a que a muchos les resulta más oneroso entablar las acciones judiciales para impugnar las ilegales decisiones municipales que pagar la papeleta. Esa abusiva práctica debe terminar con estas nuevas administraciones y evitar la complicidad.

Luis A. Norabuena Casas

dni 06254944

Pugna por universitarios

Señor Director:

El cierre por la Sunedu de cinco universidades societarias y probablemente de otra veintena que están en plan de adecuación académica dejará un nicho de más o menos 70.000 alumnos para ser ocupado en una brega sin cuartel, tal cual club de la pelea; entre una corporación educativa transnacional y otras nacionales, incluso una con partido político. Este club no respeta la ética empresarial. Su única estrategia es la pelea por captar la mayor cantidad de alumnos de universidades no licenciadas; que con justo derecho aspiran a profesionalizarse sin que nadie les oriente sobre las profesiones de utilidad para su desarrollo humano y del país. Quien tiene que señalar eso por ley es la Sunedu y a la fecha no lo hace.

Edwin Vegas Gallo

dni 02771235

Los útiles escolares

Señor Director:

Dada la situación precaria de nuestra economía se debería pedir en forma progresiva los útiles escolares, de acuerdo con el avance de las asignaturas por competencias y no como se hace hasta hora con un listado interminable de materiales educativos, ya que muchos no se usan y se quedan en los anaqueles. No tenerlos no debe ser impedimento para su matrícula. Es más, ahora se les ha pedido un examen de hemoglobina, que creo será expedido por el Ministerio de Salud gratuitamente para los colegios públicos. Considero que la educación debe ser derecho de mayorías y no un privilegio de minorías.

Carlos Uriarte Mora

dni 08707459