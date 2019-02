Arequipa: Responsabilidades de gobernador Cáceres en obras de agua en Chivay

"No aprobé nada. Esa obra la hizo Rodolfo Sarayasi Samaya", así de escueto fue el gobernador Elmer Cáceres Llica, cuando se le preguntó por el mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el distrito de Chivay. Por la demora en estos trabajos, más de 10 000 usuarios de ese distrito, en la provincia arequipeña de Caylloma, consumen agua turbia, con gusanos, etc.

Sarayasi sucedió a Cáceres en 2014, cuando este pidió licencia para postular a la gobernatura de Arequipa.

Sin embargo, el ahora gobernador de Arequipa no dice toda la verdad. El tiene sus responsabilidades en la paralización de este proyecto que, después de cinco años, tiene 14% de avance.

El Informe 005-2017-2-0357, del Órgano de Control Interno del municipio de Caylloma, lo sindica como uno de los responsables de haber aprobado un expediente técnico no concluido. Este documento es clave. Sirve de hoja de ruta para la ejecución de la obra.

En 2013, Cáceres Llica formó una comisión integrada por Guillermo Hans Valcárcel Valdivia, Eddy Víctor Cayo Álvarez y José Salomón Figueroa Huanqui, para que elijan una empresa a cargo de la elaboración del expediente técnico de la obra. Para ello, se habían previsto 102 146.10 soles.

Según la OCI, se eligió al consorcio Goar-Frebres Consultores cuando no cumplía con los requisitos, incluso le otorgaron 100 puntos a su propuesta técnica haciéndolo ganador. El órgano de control señaló que esta propuesta no debió ni ser evaluada, no cumplía los requerimientos.

No fue la única irregularidad. El consorcio entregó el expediente incompleto. Pese a esa irregularidad grave, con la Resolución de Alcaldía 146-2013-A-MPC-CHIVAY, firmada por Cáceres, se le dio el visto bueno. Este también contó con la aprobación del gerente de Desarrollo Urbano de ese tiempo, Guillermo Hans Valcárcel; así como de Gregorio Palma, gerente municipal y ahora gerente general del gobierno regional, y el abogado Rosel Huarca Huayllazo, gerente de asesoría jurídica. El documento tampoco tenía la aprobación de Sedapar, la empresa que debía administrar la infraestructura.

Goar-Frebres Consultores, pese a entregar un expediente incompleto, se le dio un adelanto del 80%. Para la OCI, hay responsabilidad penal: quienes dieron el visto bueno habrían incurrido en el delito de colusión. Lo más grave es que, con el expediente mal hecho, convocaron a un proceso de licitación siendo elegido el consorcio Saneamiento.

Perjuicio millonario

El 2014, cuando Cáceres Llica pide licencia de la alcaldía para postular al gobierno regional, Rodolfo Sarayasi Samayani toma el cargo y permite que el Consorcio Saneamiento ejecute la obra. Le dan un adelanto de 2 053 000 soles. La empresa no la termina y entra en una controversia. Su argumento es que no podían continuar los trabajos por las deficiencias del expediente.

Eso provocó un perjuicio económico al municipio de Caylloma de 2 053 817 soles.

Por este informe, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa le abrió investigación por el delito de colusión a Cáceres y sus funcionarios. La investigación continúa.

Ampliar la planta de tratamiento y mejorar las redes de agua y desagüe son una obra anhelada hace 40 años. Después de cinco años de espera, actualmente la obra tiene un avance de 14%.