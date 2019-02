Alan García insiste en su inocencia, pero declaración de Mulder lo deja mal parado [VIDEO]

Caso Odebrecht. Pese a las declaraciones de Marcos de Queiroz Grillo, el expresidente Alan García insistió en que el pago de 100 mil dólares por una conferencia no es delito, porque este fue “bancarizado, declarado y pagado impuestos”.

“Se confirmó que recibí una remuneración por una conferencia que sí se realizó en São Paulo-Brasil, cuando ya no era Presidente. ¡Que no era coima! Abono fue bancarizado, declarado y pagado impuestos. ¿Dónde está el delito?”, escribió Alan García en Twitter.

Se confirmó que recibí una remuneración por una conferencia que sí se realizó en São Paulo-Brasil, cuando ya no era Presidente.

Que no era coima!

Abono fue bancarizado, declarado y pagado impuestos.

Dónde está el delito? — Alan García (@AlanGarciaPeru) 19 de febrero de 2019

Sin embargo, tuiteros le recordaron a Alan García la declaración del congresista de su partido, Mauricio Mulder, sobre cómo se disfrazan los pagos ilícitos y se realiza el delito de lavado de activos.

“No se lo dieron en una bolsa o en un costal, se lo depositaron en una cuenta. Cuando yo escucho que dicen todo está bancarizado, eso no es un argumento de defensa, al contrario es un argumento de confirmación”, recalca Mauricio Mulder eufórico, en una sesión del Congreso.

“Es como el ladrón que roba en un establecimiento público y lo ven los demás, y cuando lo chapan dice ‘por si acaso yo lo he hecho en público, no lo he hecho en secreto’. ¿Entonces? hay que aplaudirlo porque lo ha hecho en secreto”, añade el legislador aprista.

“Son depósitos bancarizados, disfrazados de consultorías, de servicios, de compra-venta de cosas; o sea, no son tan idiotas, saben disfrazar, por eso se llaman ‘blanqueo’ o lavado de activos: lo hacen aparecer”, asevera Mauricio Mulder.

Pago a Alan García por conferencia fue simulado

El exencargado de generar los recursos para la caja 2 de Odebrecht, Marcos de Queiroz Grillo, confirmó el lunes 18 de febrero al fiscal José Domingo Pérez que los pagos realizados al expresidente Alan García por las conferencias que dictó el 2012, fueron simulados.

Grillo manifestó que la operación fue solicitada por Jorge Barata y el dinero salió de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña. De esta manera, el exejecutivo corroboró la información recogida por el Equipo Especial, que agravan la situación del exmandatario.

La conferencia en mención se desarrolló en Sao Paulo, Brasil, el 25 de mayo del 2012 con la intermediación de Odebrecht para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). Por esta actividad se depositó a García US$100 mil.