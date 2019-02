García no debe simular

Una noticia que viene desde Brasil, en el marco de las investigaciones que ya desarrollan en ese país los fiscales peruanos, trae cola: Marco Queiroz Grillo, exfuncionario de la empresa Odebrecht ha confirmado que, en mayo del 2012, al expresidente Alan García se le pagó una conferencia por orden de Jorge Barata.

Queiroz Grillo le habría dicho al fiscal José Domingo Pérez que el dinero salió de la División de Operaciones Estructuradas, la penosamente célebre oficina de la constructora brasileña dedicada a pagar coimas. Incluso habría precisado que el contrato por el que le pagaron 100 mil dólares al otrora mandatario fue simulado.

Es decir, hecho para encubrir el origen del dinero. Como era de esperar, García y su abogado, Erasmo Reyna, han salido a minimizar esa declaración diciendo que la conferencia fue “real” y que no tuvieron contacto alguno con la empresa, sino con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).

Pero la palabra “simulación” no alude a si la disertación se dio o no, sino a cómo y por qué se le pagó al exmandatario de esa manera. En cola aún están las declaraciones de Américo Spinola, un abogado que a través de su estudio habría hecho el contrato para que la ruta de los pagos en este y otros casos no fuera notoria.

Mientras tanto, lo que le toca al expresidente es disponerse, con la mayor serenidad posible, a colaborar con la justicia, como cualquier ciudadano, en vez de reaccionar de manera destemplada. O de, nuevamente, buscar asilo en una legación diplomática, como lo hizo en la uruguaya en noviembre del año pasado.

García tiene que tener un debido proceso, con todas las garantías, libre de toda sospecha de injerencia política o animosidad judicial, algo que él ha denunciado, pero que siempre ha quedado en el terreno de las especulaciones. Precisamente por haber sido jefe de Estado debe demostrar seriedad en este trance.

Su reciente búsqueda de asilo político, sin embargo, evidenció su poca voluntad para encarar un proceso judicial justo y necesario. En su segundo gobierno se emitieron 383 decretos de urgencia, varios de los cuales favorecieron a Odebrecht. Resulta muy difícil creer que no tiene nada que aclarar al respecto.

Confiemos en que las investigaciones avancen, con la profundidad del caso, y que García asuma el proceso con respeto por los tribunales y por la ciudadanía. Un nuevo intento de evadir a la justicia aumentaría su desprestigio y el de su histórico partido, hoy también golpeado por otros casos de corrupción.