Lescano sobre Becerril: "Hace tiempo debió haber sido desaforado" [VIDEO]

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, criticó a la bancada de Fuerza Popular tener una “doble moral” y blindar al legislador Héctor Becerril, quien enfrenta nuevos cuestionamientos, esta vez una empresaria aseguró que el compró lujosos acabados para la casa del fujimorista a cambio de lograr la licitación de una obra.

"Wilfredo Becerril me solicita el año 2018 que por favor necesitaba cumplir con una compra para su hermano Héctor Becerril e incluso me hace escuchar unas llamadas telefónicas que le hace su hermano donde lo que claramente escucho es 'oye hasta cuándo voy a seguir esperando, dame una respuesta, por qué no resuelves las cosas'", señala la empresaria en una entrevista a Cuarto Poder.

Ante ello, el legislador de Acción Popular indicó que es necesario que Héctor Becerril sea investigado en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“El señor becerril está denunciado por todos lados, está vinculado a esto de los hermanitos, se reunía con los hermanitos. Yo no sé cómo así sigue como parlamentario ¿Por qué sigue? Porque el fujimorismo lo ha blindado descaradamente”, indicó.

En ese sentido, Yonhy Lescano recalcó que Héctor Becerril “hace tiempo debió ser desaforado" del Parlamento.

Denunciado ante la Comisión de Ética

El parlamentario Marco Arana confirmó que ya presentó una denuncia contra Héctor Becerril. Además, recalcó que su colega de bancada Humberto Morales hará lo mismo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Yo estoy presentando [...] una denuncia ante la Comisión de Ética. Entiendo que también el congresista Humberto Morales presentaría una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aquí habría delitos dolosos. Para que proceda un desafuero se necesita que sea la Comisión de Ética la que investiga y proponga al Pleno, o la Subcomisión, o ambas", precisó a La República.