Salaverry: "No más delincuentes liberados, no más buenos policías encarcelados".

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, acudió a la ceremonia en Palacio de Gobierno donde se promulgó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que tiene como finalidad crear al organismo que reemplace al hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Tras culminar la cita, la cual estuvo encabezada por el presidente Martín Vizcarra, el premier César Villanueva y el ministro Vicente Zeballos, el titular del Legislativo consideró que la promulgación de esta ley orgánica aportará al mejor desarrollo del sistema de administración de justicia de nuestro país.

"Hoy se promulgó la Ley de la Junta Nacional de Justicia, aprobada en el Congreso. Todos los peruanos serán beneficiados con ella, porque permitirá contar con jueces y fiscales honestos y al servicio del país. No más delincuentes liberados, no más buenos policías encarcelados", escribió en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, el Congreso de la República (institución que él preside) envió el último miércoles la autógrafa de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad que -en la brevedad posible- la Comisión Especial pueda elegir a los miembros de esta entidad encargada de ratificar y elegir a jueces y fiscales.

Durante la ceremonia el presidente Martín Vizcarra se refirió al proyecto de ley que envió al Congreso y las modificaciones que se hizo durante las sesiones de las comisiones. Su crítica se basó en las omisiones a puntos que consideró "importantes".

"La ley orgánica [...] es un paso fundamental hacia el objetivo. Sin embargo, consideramos que hay modificaciones realizadas por el Congreso a la ley propuesta por el Ejecutivo, que no recogen los cambios en su totalidad que la población demanda para tener una verdadera transformación en el sistema de justicia. No contempla la igualdad de género, no incluye el acceso irrestricto a la información de levantamiento del secreto bancario de los postulantes, además se eliminaron criterios objetivos que permitían un proceso de selección que asegure una elección idónea de los miembros de la JNJ", dijo el mandatario.