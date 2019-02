Odebrecht: Lecaros adelantó que cuatro jueces revisarán acuerdo antes de aprobarlo

Suscrito el acuerdo de colaboración con Odebrecht el viernes pasado en Sao Paulo, Brasil, los interrogatorios que inician este lunes han generado gran expectativa por la cantidad de información y pruebas que llegarán sobre los implicados en temas de corrupción en nuestro país.

En este contexto, el titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, precisó en una entrevista con Perú21 acerca de los casos sobre los que versó el acuerdo con el Equipo Especial Lava Jato, que al tratarse de cuatro investigaciones fiscales, serán "cuatro jueces, [en los que] cada uno ve su caso" los que se encargarán de revisar y aprobar luego lo firmado con la constructora brasileña.

Además, Lecaros criticó el procedimiento de colaboración eficaz, pese a que esta ha permitido significativos avances en pesquisas como las del 'Caso Cócteles', 'El Club de la Construcción', entre otros. "No me parece ético presionar a una persona, amenazarla con una detención para conseguir la colaboración. El testimonio del colaborador que no está comprobado por el juez no vale absolutamente nada", señaló.

En esta misma línea, también se pronunció sobre el recusado juez del caso de Keiko Fujimori, Richard Concepción Carhuancho, de quien sostuvo que estaba cumpliendo sus funciones con normalidad, "pero no debió dar ninguna opinión sobre el proceso. Fue una equivocación".

En relación a la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Lecaros fue más severo e indicó que planteará en marzo una modificación constitucional: "Nuestra propuesta es que se elimine la ratificación y que haya un control interno estricto, y que ese órgano esté integrado por jueces contralores especializados y permanezcan todo el tiempo ahí".

Asimismo, argumentó que esta necesidad de ratificación "quita independencia y autonomía" a los magistrados, pese a que se trata de una medida de control y evaluación. También se manifestó en contra de la sugerencia del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, de evaluar a los jueces por sus fallos.

Por otra parte, Lecaros criticó que sea Gutiérrez quien presida la Comisión Especial que elegirá a los miembros de la JNJ, acotando que él debería dirigirla. Otro punto destacado fue que "el proyecto de Constitución [sobre la JNJ] se acercaba más a nuestros planteamientos", la misma que encabezó la fujimorista Rosa Bartra y eliminó la paridad y otros puntos cruciales para la probidad en la Junta Nacional de Justicia. "Debió debatirse durante varios días y hacer una buena ley", dijo sobre el dictamen consensuado de Constitución y Justicia.