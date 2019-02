Rafael Vela: "Responderemos a Alan García sin ningún ánimo particular".

Los fiscales el Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, respondieron a los requerimientos de los abogados del expresidente Alan García, quienes han acusado a los fiscales de "afectar el derecho de defensa" de su patrocinado.

"El caso del señor García es uno más, estamos en trabajo proactivo en el equipo Lava Jato. Responderemos cada inquietud que el señor García, plantea a través de su defensa legal, sin ningún ánimo particular contra él, sino resguardando el debido proceso y sus derechos", dijo en conferencia de prensa desde Brasil.

El argumento de Erasmo Reyna, abogado de Alan García, es que el fiscal Pérez afectó al derecho de defensa de su patrocinado a raíz que no se le da a tiempo documentación, como la que está relacionada a la investigación sobre la conferencia ofrecida por el ex jefe de Estado en Brasil a un gremio empresarial, por la cual cobró US$ 100 mil.

"Tiene el derecho el señor García, a través de sus abogados, a manifestar lo que crea conveniente. El fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, analizará los documentos y los contestará", sostuvo Vela, para sustentar su respuesta.

Como se sabe, esta tarde, la constructora brasileña Odebrecht, el Ministerio Público y la Procuraduría, firmaron el acuerdo de colaboración eficaz que permitirá conocer detalles acerca de cuatro proyectos por los cuales los directivos de la empresa aceptaron que se incurrió en delitos.