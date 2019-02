Rafael Vela: “Desde que Zoraida Ávalos asumió el MP, hemos recibido todo el apoyo”

El fiscal superior a cargo del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, destacó la importancia del respaldo de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, debido a que ello "contribuye a despejar cualquier tipo de especulación por quienes aspiran a colaborar".

"Es de público conocimiento que hemos tenido dificultades, pero debo recalcar que, a partir de que Zoraida Ávalos asumió la fiscalía de la Nación, hemos recibido todo el apoyo de la institución", expresó Rafael Vela, en conferencia de prensa, tras suscribirse el acuerdo con Odebrecht.

De otro lado, Rafael Vela indicó que no se pueden revelar los nombres de los ejecutivos de Odebrecht que suscribieron el acuerdo, debido a la reserva del documento hasta que este pase por un control de legalidad a cargo de un juez.

"No es posible decir [quiénes son los ex directivos que firmaron] debido a la reserva de identidad que aún se mantiene. No debemos olvidar que este es un acuerdo sometido a un control de legalidad judicial. Por lo tanto, debemos mantener la reserva de identidad de los colaboradores aspirantes a sus beneficios", explicó.

"Este documento se presentará al Poder Judicial más todas las carpetas de los anexos y corroboraciones que son una exigencia dentro de lo que es el control de la legalidad por parte del juez", añadió el fiscal Rafael Vela.